Őrület, mekkorát mennek októberben a Helytállás Szobrai!

Botor módon győztest hirdettünk október 23-án, pedig hol van még a vége!

Olvasónk, Katalin talán maga sem gondolta október 28-án, amikor felkelt, hogy összefut majd a Helytállás Legújabb Szobrával Budapest VI. kerületében, ezen belül is az Eötvös utcában.

photo_camera Fotó: Olvasónk

A műanyag kaspójában megfáradt apró karácsonyfa értelemszerűen jobb sorsra lett volna érdemes - nem csak azért, mert gazdája eredetileg is földlabdával vásárolta, így akár túl is élhetett volna nem egy, de megannyi ünnepet, de azért is, mert még elmúltában is gyönyörűen tartja magát. Egy ilyen műremeket kidobni, alig 58 nappal karácsony előtt olyan tékozlás, amire igazán nincsenek szavak.

Mindenesetre az idei év rekordere egyelőre ő. Viszont ha már itt tartunk, emlékezzünk meg a többi, a lapból eleddig sajnálatosan kimaradt októberi karácsonyfáról is. Mert hát micsoda októberünk van ám!

Itt van például ez a Laokoón-csoportot is megszégyenítő módon egymásba és a környezetbe olvadó performansz, amelyet Rio figyelt meg még október 11-én a XII. kerületben, mondván:

„Asszem ezzel Budapest, vagyis BUDA visszavette a vezetést.”

photo_camera Fotó: Olvasónk

Aztán akadt olyan versenyzőnk, akiről nem igazán lehet eldönteni: az elmúlt év karácsonyfájának szelleme, vagy már inkább az ideire felkészülő versenyző, mindenesetre akkurátusan be lett csomagolva, mielőtt kihelyezték a lomok közé. Ádám október 14-én, szombaton fotózta.



photo_camera Fotó: Olvasónk

Ki mit tippel: tavalyi vagy idei?

De itt még nincs vége, a Helytállás Szobrai tényleg elképesztő menetelésben vannak.



Brüsszel például elég erős üzenetet küldött hazánknak október 15-én.

photo_camera Fotó: Olvasónk

Tamás fotózta a Saint-Gilles kerületben ezt az illedelmesen kihelyezett, ágaitól megfosztott párt, akik decensen ácsorognak a bejáratnál - hátha beengedi őket valaki? Spekuláció helyett felhívnám inkább a figyelmet a rendkívül izgalmas talp-megoldásra, hiába Brüsszelnek sincs egyszerű élete, el tudja valaki képzelni, mekkora macera lehet egyenesbe állítani ezzel a módszerrel egy karácsonyfát???

Még mindig csak a hónap felénél járunk ám! Jöjjön is október 17-éről Árpád képe, aki Óbudán (megint Buda, csak mondom) talált rá szintén egyből két példányra, én meg tényleg nem értem az embereket, hát ha eddig nem zavart valakit ez a két, a vörösbe hajló leveleken kívül semmilyen problémával nem rendelkező egyed, akkor miért pont most kellett tőlük megszabadulni?

photo_camera Fotó: Olvasónk

És vajon ők egy háztartást díszítettek, vagy tényleg vannak Óbudán olyan szomszédok, akik képesek szinkronban megszabadulni karácsonyfáiktól?

Úgy tűnik, igen, valamiféle összeesküvést kezdek sejteni, véletlen ugyanis semmiképp sem lehet, hogy október 18-án Veronika is dupla szpottolást hajtott végre, ráadásul szintén Budán, a Waterfront City lakóparknál.

photo_camera Fotó: Olvasónk

A kompozíció egyébként megrázóan erős: ahogy a karácsonyfák bronzos tűlevelekbe borított ágaikat egymás vállára hajtva búslakodnak a sivár szemetes mellé hajítva, a puccos lakópark háta mögött, mindez már önmagában is felveti a kérdést: MIÉRT?

Októberben? Kettesével? Kinek jut ilyesmi eszébe?

Amíg a tudomány nem talál megnyugtató válaszokat, várjunk együtt, és reménykedjünk abban, hogy a Helytállás Szobrai közül van még, aki talpon maradt.

Íme a követendő példa.

Addig is a lényeg: már csak 57 nap van karácsonyig.