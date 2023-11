Előre megfontolt emberölés gyanújával indult nyomozás, miután felrobbant az ukrán hadsereg főparancsnokának asszisztense

Büntetőeljárásban vizsgálja az ukrán Központi Kerületi Védelmi Ügyészség az ukrán főparancsnok, Valerij Zaluzsnij asszisztensének, Hennagyij Csasztyakovnak a halálát – írja a Meduza. Mint hétfőn mi is beszámoltunk róla, Csasztyakov ellentmondásos körülmények között halt meg. Felrobbant a saját otthonában, a Kijevhez közeli Csajkában, amikor családi körben épp az ő 39. születésnapját ünnepelték.

A Meduza szerint Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter azt közölte az esetről a Telegramon: „Az elhunyt Csasztyakov őrnagynak születésnapja volt. A munkahelyéről a kollégáitól kapott ajándékokkal tért haza, amelyeket a családjának kezdett mutogatni. Elővett egy ajándékdobozt, amelyben új, nyugati típusú gránátok voltak, és azok egyikét a fiának kezdte mutogatni. A fiú először a kezébe vette a lőszert, és elkezdte csavargatni a gyűrűt. Ekkor ő elvette a gyerektől a gránátot, meghúzta annak gyűrűjét, amivel tragikus robbanást idézett elő”.

photo_camera A fel nem robbant gránátok Hennagyij Csasztyakov lakásán az Ukrajnszka Pravda fotóján



Klimenko szerint a házban további öt ugyanilyen, de fel nem robbant gránátot találtak. A rendőrség már megtalálta Csasztyakov katonatársát, akitől az ajándékot kapta. Az irodájában házkutatást tartottak, és két hasonló gránátot foglaltak le.

A férfi beismerte, hogy ő adta az őrnagynak az ajándékot, de állítja: figyelmeztette Csasztyakovot, hogy azok harci gránátok. „Az elhunyt valószínűleg nem hitt neki” – mondta az ukrán belügyminisztérium szóvivője, Marjana Reva a Szabadság Rádiónak. Az ajándékot adó személy nevét nem hozták nyilvánosságra. A szóvivő szerint „minden összegyűjtött bizonyíték és tanúvallomás arra utal, hogy baleset történt”.

Az ügyészség viszont nem így látja: előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés és lőszerek illegális kezelése miatt indított eljárást. A vádhatóság azt nem közölte, hogy az ügyben vannak-e már gyanúsítottak vagy letartóztatottak, csak annyit: „az ügyészség folytatja a tanúk és szemtanúk kihallgatását (...) szakértői vizsgálatok sorát készíti elő”. Az emberölés az ukrán törvények szerint 7-15 év, a lőszerek szabálytalan kezelése 3-7 év börtönnel büntethető.

Csasztyakov halála azért is került a figyelem középpontjába, mert közvetlen főnöke, Valerij Zaluzsnij tábornok nemrég szokatlan véleményt mondott az orosz-ukrán háborúról. Az Economistnak adott interjúban többek között arról beszélt: olyan a haditechnikai fejlettség, hogy a háború holtpontra jutott, és ha évekre elhúzódik, az kimerítheti az ukrán államot. Önkritikusan beszélt az ukrán ellentámadás kudarcáról is, valamint azt is mondta: ha nem sikerül gyors győzelmet aratni, ha nem sikerült sokkal fejlettebb technológiához jutni, akkor „előbb-utóbb rá fogunk jönni, hogy egyszerűen nincs elég emberünk a harchoz”.

Zaluzsnij nyilatkozata után maga az ukrán elnök is megszólalt. Volodimir Zelenszkij azt mondta, hogy bár „mindenki kezd elfáradni, és különböző vélemények vannak, ez nem patthelyzet”. Szerinte abból, hogy Oroszország „uralja az eget”, csak az fakad, hogy Ukrajnának sürgősen szüksége van az USA-ban gyártott F-16-os harci gépekre és fejlett légvédelmi védelemre a helyzet megváltoztatásához.

Tény ugyanakkor, hogy mivel az ukránok déli ellenoffenzívája egyelőre nem sokat haladt, Kijev nyugati szövetségesei elkezdtek aggódni a háborús kimerültségük miatt, és egyes országok egyre inkább vonakodnak Ukrajnának továbbfejlesztett fegyvereket küldeni, írta a BBC a hétvégén. Rácz András elemzését a háború mostani állásáról és várható fejleményeiről itt olvashatja >>>