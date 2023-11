Vigyázz, Mi Hazánk: Gyurcsányék is beleálltak a vendégmunkás-betelepítősdibe

Az 2000-es évek elején, a 2002-es parlamenti választások előtt az akkori baloldal feltalálta a 23 millió román vendégmunkás rémével kecsegtető kampányszöveget, ami egyrészt abszolút valótlan volt, másrészt nem féltek később használni azt a 2004-es, kettős állampolgárságról szóló népszavazáson sem. (Pirruszi győzelmet arattak vele, de történetünk szempontjából ez mindegy is.)

2023 novemberében, egy nyirkos keddi estén a mai Gyurcsány-párt, a DK 2 perc 9 másodperces videót tett közzé a Facebookon, jórészt Kálmán Olgának, a párt képviselőjének hétfői parlamenti felszólalására alapozva. A videónak az elég merész

„Hány ezer vendégmunkást akar még betelepíteni Orbán?” címet adták.

A DK szerint Orbán becsapta a magyarokat, amikor nyolc éve százmilliókért hirdette óriásplakátokon, hogy „ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját”, a bevándorlásellenes hisztéria és riogatás után viszont most éppen ő (az általa vezetett kormány) hozza be a vendégmunkásokat, sőt, „bevándorlóországot csinál Magyarországból”.

A hétfői parlamenti vita ebben az összefoglaló cikkünkben visszakövethető, Kálmán Olgának Orbán Viktor válaszolt, a fővárosba érkezett tizenhárom buszsofőrt és egy nem egészen érthető Cseh Tamás-idézetet is beleszőve szövegébe. Viszont maga a jelenség túlmutat a szóváltáson: azt jelzi, hogy

ha le kell menni xenofób populistába, Gyurcsányékra bátran számíthatunk. Az ugyanis érezhető, hogy a vidéki (orbáni szóhasználattal: mély) Magyarországon valóban egyre erősebb ellenérzések vannak a külföldiekkel és a vendégmunkásokkal szemben – nyilván az éveken át tartó bevándorlásellenes politikából fakadóan is. Berettyóújfaluban már a polgármester is szót emelt az ügyben, Hajdúszoboszlón verekedő vendégmunkásokról szóló hírek terjedtek nyáron, Gödöllőn az atlétikai vb-re érkezett indiai sportolók okoztak migránshisztit.

Csakhogy közben a magyar gazdaságnak egyre nagyobb szüksége van vendégmunkásokra, hiszen a demográfiai folyamatok aggasztóak – főként az ország egyes fejletlenebb régióiban –, csökken a népesség, ezen belül is a gazdaságilag aktívak aránya, ráadásul továbbra is jelentős a külföldön dolgozó magyarok száma (csak Ausztriában 126 ezer az utolsó adatok szerint). Nem csoda, hogy Indiából hoztak teherautó-sofőröket, de jelentős mennyiségű indonéziai, mongóliai és vietnámi munkást is toboroznak magyar cégekhez.

A gazdasági szükségszerűség és az évek óta tartó idegenellenes kampánysorozat együttes hatása minden bizonnyal az, hogy lesznek olyan, a Fidesszel elégedetlen és a bevándorlást problémaforrásnak látó szavazók, akikre az ellenzék megfelelően felépített populista kampánnyal célozni tud. Ezeknek a zömmel vidéki szavazóknak a természetes közege elméletben a Mi Hazánk lehet, de jól látható, hogy az ellenzéki pártok közül a DK az, amely leginkább jelen van a Budapesten és környékén kívüli világban.

Hogy folytatja-e az új, eddiginél is nyersebb populista hangvételt a magát szociáldemokrataként definiáló párt, vagy Kálmán Olga felszólalása és a keddi videó egyszeri próbálkozás volt, hamarosan kiderül. Ahogy az is, hogy politikailag tudnak-e ebből profitálni.