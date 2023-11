A diszkódrogos, az eleven szamurájkard vagy a leköpött, megalázott nyomi nyeri-e az Év hala címet?

Ha az országgyűlési választásoknak már nincs is semmi tétjük, az Év hala-szavazáson legalább még kiélhetjük magunkat. Egyelőre legalábbis. Idén különösen, ugyanis három igen erős jelölt versenyez, és egyikük sem nevezhető nyilvánvaló favoritnak. Tudj meg annál is többet a magyar vizek 3 vicces lakójáról, mint amennyit valaha szerettél volna!



Réticsík

photo_camera Fotó: Készítette: George Chernilevsky - A feltöltő saját munkája

Kicsit is gyengébb mezőnyben nem is lenne kérdés, hogy 2023 bajnoka a fesztiváljárók és raverek kedvence, a réticsík lesz. A réticsík a neve ellenére nem hófehér, hanem barnás alapon pettyekkel és hosszúkás foltokkal díszített, medvecukor alakú, az angolnánál is hosszúkásabb, már nem is kígyó, hanem inkább cipőfűző alakú halacska.

Bár a neve csík, egy átlagos példány méretre inkább akkora, mint egy átlagos spangli. A csík tényleg szívós állat: nedves füvű réteken is képes közlekedni, mondhatni gyalog, bár ennek terepjáróval sincs túl sok értelme. A csík nálunk védett, máshol viszont népszerű áldozat: a Duna-deltai horgászok meggyőződése, hogy az élve horogra tűzött csíknál egy jobb csali létezik: a horogra tűzés előtt egy szájába seggig letolt horgolótűvel szabályszerűen kifordított csík. Drakula szülőföldjén ezen persze hülyeség lenne meglepődni.

A réticsík mocsarak, csatornák és lassú, iszapos fenekű folyószakaszok lakója, ahol az iszap más lakóival és növényi rohadványokkal táplálkozik. Túléli az élőhelye időszakos kiszáradását és képes a vízfelszínre emelkedve a légköri levegőből is lélegezni. Az egész világ viccesebb hely lenne, ha az ember is úgy oldaná meg a kilégzést, mint a réticsík, vagyis egyszerűen kifinganá a fenekét az elhasznált levegőt.



A réticsík nép elnevezései közül némelyik mosatlan alsónadrágra - barna csík - némelyik pedig kártyázásra utal - csík dáma és csík király. Utóbbi kettő totálisan érthetetlen. A réti csík szuperképessége, hogy közelről olyan aranyosan néz ki, mint egy medveállatka, de ezt csak akkor élvezhetjük, ha nagyítóval a kezünkben úszkálunk az arasznyi mélységű zavaros vízben, merthogy ilyen helyeken lakik és törpefejű:

photo_camera Fotó: Készítette: Tiit Hunt - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0

Garda

A garda váratlan alakú hal: a háta nyílegyenes, a hasa viszont ívelt, emiatt olyan formája van, mint egy macsetének vagy valami kardnak. A késszerűségét csak erősíti, hogy a hasa nem püffedt-lapos, mint szinte az összes édesvízi kollégájának, hanem markáns, pengeszerű él fut végig rajta. Mindehhez akkora szeme van, mint egy bagolynak vagy egy sikeres NER-es vállalkozónak délelőtt tíz után. Emiatt tartják pont Tihanyban minden évben a gardafesztivált. A garda ennek ellenére olyan életet él, mint egy magyar választó a kétezertízes és -húszas években: riadtan pislog felfelé és jórészt rovarokkal táplálkozik, de ha már annyira éhes, saját rokonait is simán felfalja. A garda nagy csapatokban él és közvetlenül a vízfelszín alatt mozog. Elég kis hal, a magyar rekord alig haladja meg az egy kilót. A képen nagyobbnak látszik a rekorder, de ez azért van, mert egy haverom fogta, aki tőlem tanulta a zsákmány betartását a kamerába, bár a bal keze ujjait elég amatőr módon tartja:

A népi elnevezései közül egyértelműen a "balatoni hering" hangzik a legnagyobb hülyeségnek, ennek megfelelően ez majdnem pontos, száraz tényközlés. A garda ugyanis igazi rajhal, csapatban úszva tényleg heringszerű látványt nyújt, és bár a legtöbb folyónkban jelen van, messze a balatoni állománya a leghíresebb. De jó név rá a kaszakeszeg is, lehetne egy Gryllus Vilmos-szám címe mondjuk.

Lapos keszeg

photo_camera Tápos Ernő, a keszegosztály kis szerencsétlenje.

Nagyszívűek, riadó! Itt a nemecseksége miatt igazán szerethető jelölt. A lapos igazi lúzerkeszeg: mindig kicsi marad, bénán néz ki az aránytalanul nagy farok alatti úszójával, a törpefejével és a túl sok, de túl apró pikkelyével, ráadásul keszeghez méltatlanul gyenge sülthal-alapanyag az íztelen húsával és a rengeteg szálkájával. Micsoda vizesnyolcas, mondjuk a hatkilósra is megnövő, pompásan kerekded és őrült finom keszegkirályhoz, a dévérhez képest! Nem véletlen a nép lesújtó ítélete, ami a baszárkeszeg névben testesül meg. De az igazi bullyingolói a palócok voltak, akik a "szalmán telelt" névvel gúnyolódtak rajta. Ez a név mondjuk elég sok palócpálinka után juthatott az eszükbe, a jelentése ugyanis nagyjából annyi, hogy "gyíkvállú, vasággyal is ötven kilós gizda tápos", méghozzá olyan levezetés alapján, hogy "szalmán telelt, vagyis fáradt", márpedig a "fáradtnak" a palóc szlengben "hitvány, csenevész" jelentése is volt. De ebből ne arra következtessünk, hogy minden palócban ott bujkált egy kis Andrew Tate, hanem arra, hogy szegény lapos akár egy protesztszavazatot is megérdemelhet.

Itt lehet szavazni a Magyar Haltani Társaság oldalán, a korai szavazók jóvoltából egyelőre az élet könnyebbik végét megfogó, de legalább hajnalig pörgő és egy kis értelmetlen pofázásra bármikor kapható réticsík vezet a garda előtt, a nyomi eléggé lemaradva harmadik, ennek tudatában dönts a szavazatodról, aminek itt végre van némi értelme!