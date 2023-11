Novák Katalin zsebre vágta a magyar szupertehetségek programját

Idén több mint 4 milliárd forintot osztanak ki a Nemzeti Tehetség Program keretein belül, de a korábbiakkal ellentétben a pályázatok több mint fele meghívás szerint bonyolódik, azaz előre megvan, hogy ki nyerhet, és mennyit.



Az elmúlt években Novák Katalin intézte a programot, de mivel köztársasági elnök lett, az a Csák János vezette Kulturális és Innovációs Minisztériumnál maradt.



A köztársasági elnök szerelemprojektjét, a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogramot így kiszervezték egy, a köztársasági elnök által februárban alapított alapítványhoz, és rögtön közel 200 millió forinttal több is jutott nekik.



A meghívásos rendszerben 50 milliót kapott a Böszörmény-Nagy Gergely vezette Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és 30 milliót az általa alapított Brain Bar „jövőfesztivál” is.



„Vártuk, vártuk a pályázatokat, aztán amikor szeptember elején végre megjelentek, döbbenten láttuk, hogy ami tavaly még nyílt volt, idénre már meghívásos lett, a pár millió forintot, amit tavaly nyertünk, idén nem kapjuk meg. Aztán elkezdtük nézegetni a többi kiírást, és kiderült, hogy alig maradt már olyan, ami nem előre meghatározott” – mesélte a 2023-as Nemzeti Tehetség Programról (NTP) egy civil szervezet alkalmazottja pár hete.

A Nemzeti Tehetség Program létrehozásáról az Országgyűlés még 2008-ban döntött ötpárti konszenzussal, akkor húsz évre határoztak meg kiemelt feladatokat a tehetséggondozás területén, de a program igazából az elmúlt pár évben kapott lendületet, mióta Novák Katalin, első körben államtitkárként, szárnyai alá vette a kezdeményezést.

photo_camera Novák Katalin köztársasági elnök beszédet mond a Stipendium Peregrinum ösztöndíjak átadásán a Sándor-palotában 2023. augusztus 15-én Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Novák 2020-ig az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkáraként, majd annak feldarabolása után a Miniszterelnökség alá tartozó Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszterként írta ki a pályázatokat. 2022-ben viszont köztársasági elnök lett, így a Csák János vezette Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz került az NTP keretében kiírt pályázatok szervezése és finanszírozása. Látványosan nagy a meghívásos pályázatok aránya a programban, azaz előre meg van, hogy ki nyerhet és mennyi pénzt. Míg 2019-ben nagyjából fele volt meghívásos (22 meghívásos, 21 nyílt), addig 2020-ban már 26-21, 2021-ben és 2022-ben 16-11, idén pedig 10-8 ez az arány. A 4,3 milliárdos pályázati keret az állami pénz mellett az 1 százalékos felajánlásokból áll össze, idén több mint 2 milliárd forintot kapott az NTP.

Stipi-stop

A legnagyobb összeget, 980 millió forintot Novák Katalin 2019-ben alapított szerelemprojektje, a Stipendium Peregrinum (Stipi) ösztöndíj program kapta. A Stipi a legtehetségesebb magyar fiataloknak segít, hogy a világ legjobb egyetemein tanulhassanak, mindezt a tandíj és a megélhetési költségek átvállalásával.

Hasonló program sehol máshol a világban nincs, az ösztöndíjat ugyanis nem rászorultsági alapon folyósítják, hanem közelebbről nem meghatározott képességek és készségek szerint. A tét elég nagy: a világ elitegyetemein akár 20-30 millió forintba is belekerülhet az ösztöndíj, ezt fedezik a programok.

A döntés szempontjai ehhez képest homályosak, de legalábbis nagyon szubjektívek, az pedig, hogy végül kik kapnak pénzt, a pályázatok beadását követően egy párnapos kiválasztó táborban dől el. A döntési folyamatban többek közt kormánytagok, állami tisztviselők, fideszes képviselők és kormánypárti újságírók is fontos szerepet játszanak, ők rendszerint Novák közvetlen környezetéből kerülnek ki.

Balog Zoltán exminiszter és református lelkész állandó résztvevő, ahogy Ekler Gergely, Novák volt kabinetfőnöke és későbbi államtitkára, és a köztársasági elnökkel jó viszonyt ápoló Böszörményi-Nagy Gergely is. A táborban maga Novák is aktív szerepet vállal, vezeti a reggeli futást, első sorból figyeli a diákok prezentációit, mindenkivel elbeszélget személyesen a karriertervektől családi háttérig.

photo_camera Novák Katalin köztársasági elnök, a Stipendium Peregrinum fõvédnöke, a Stipi program ötletgazdája a Stipendium Peregrinum (Stipi) ösztöndíjra pályázókkal Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Novák családügyi államtitkárként, majd később miniszterként meg tudta oldani házon belül, vagyis a tárcája alá sorolt Nemzeti Tehetség Központon (NTK) keresztül az egész pályázatot, köztársasági elnökként ez már nem megy ilyen egyszerűen. A Sándor-palota 4,6 milliárdos költségvetésében hivatalosan nincsen a Stipihez hasonló programra keret, jóllehet sokkal több pénz áll a rendelkezésre, mint Áder János ideje alatt. 2023-ban jelentősen nőttek a személyi juttatások (1,5 milliárdról 2,7 milliárdra), és a működésre is sokkal több jutott (750 millió forint helyett 1,3 milliárd). Tavaly nyáron dologi kiadásokra, beruházásokra és protokollköltségekre pluszba még kaptak a kormánytól egymilliárd forintot.

Köztársasági elnökként Novák már nem rendelkezhet a program forrásaival, de láthatóan ragaszkodik ahhoz, hogy továbbra is ő döntsön annak sorsáról. Mi ilyenkor a megoldás? Ki kell szervezni az egészet egy alapítványnak. Novák februárban meg is alapította a Családpárti Alapítványt, ahol a kurátor az ő hivatalvezetője, Ekler Gergely. És hopp, idén már nem az NTK-nak írták ki a meghívásos pályázatot, hanem ennek az új alapítványnak. Tempós adminisztratív munka zajlik Novákéknál: április 20-án jelent meg a kiírás a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján, a benyújtási határidő április 24-e volt. A Családpárti Alapítvány négy nap alatt rakott össze hibátlanul egy viszonylag bonyolult, egymilliárd forintos pályázatot, minden igazolással, nyilatkozattal, költség- és munkatervvel együtt.

Novák rendkívüli módon kötődik a programhoz, amit jelez az is, hogy évről évre tudta eddig növelni az allokált költségvetést. Míg korábban 500 milliót, tavaly már 800 milliót kaptak, idén már közel egymilliárd forintos keret jut elvileg a tehetséges fiataloknak. Tavaly 23-an kaptak elsőéves ösztöndíjat, további 35 diáknak újították meg a korábbi támogatását, idén ez a szám 24, illetve 44. A tavalyi átlag támogatás körülbelül 10 millió forint volt.

Weblapfejlesztés, kommunikáció és BNG

A Stipendium Peregrinum után a második legnagyobb összeget, 960 milliót forintot a „Hazai és határon túli tehetségsegítő szervezetek működésének támogatása I. és II.” cím alatt osztják ki. Tavaly is volt hasonló kiírás, akkor a szervezeteknek és a programoknak/rendezvényeknek külön pályázatot hirdettek, utóbbi meghívásos, előbbi akkor még nyílt pályázat volt.

Idénre tulajdonképpen összevonták a kettőt, és meghívásos pályázatot írtak ki, a győztesek között pedig feltűnnek ismerős nevek. Hivatalosan a „Nemzeti Tehetség Program pályázati keretrendszerének kialakítására, adatelemzésre, projektátvilágításra és szakmai tanácsadásra” közel 50 milliót kapott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, de az egyetem kuratóriumát vezető Böszörményi-Nagy Gergely alapította - fizetős! - „jövőfesztivált”, a Brain Bart tavalyhoz hasonlóan idén is megtolták 30 millióval. Hogy a kettő között mekkora az átfedés, jól szemlélteti, hogy a MOME nem kevés állami pénzből több olyan nemzetközi előadót is elhívott Magyarországra, akik az egyetemi megjelenésük előtt vagy után Böszörményi-Nagy magánfesztiválján is előadtak. Csurgó Dénes cikkéből kiderül, hogy így jöhetett például Magyarországra a tavalyi Brain Bar talán legnevesebb előadója, Malcolm Gladwell író.

Novák és Böszörményi-Nagy igen jó kapcsolatot ápolnak, utóbbi mentor a Stipiben, a köztársasági elnök pedig korábban fellépett a Brain Baron. Az egyik beszélgetés címe a „Szélmalomharc vagy sikersztori? Demográfiai trendek és magyar családpolitika” volt, könnyen kitalálható, mi lett a konklúzió. 2021 december közepén, mintegy utolsó miniszteri gesztusként, Novák ki is tüntette a MOME alapítványi elnökét.

photo_camera Böszörményi Nagy Gergely 2022-ben Tusványoson. Fotó: Németh Dániel/444

A tehetségprogramon évek óta nyer a Future of Media nevű informatikai cég is, ami az NTP eredményeinek elektronikus nyomon követését biztosító rendszer és a „Tehetségtérkép mobiloptimalizált webalkalmazás” fejlesztésére kapott 65 milliót, weblapfejlesztésre pedig további 25 milliót. A Jakab András és Kondor Dávid tulajdonában lévő cég korábban dolgozott már állami intézményeknek, például az Emminek, a Szerencsejáték Zrt.-nek, a 2017-es vizes vb-t szervező cégnek, de az Antenna Hungáriának, a Telekomnak és az Audinak is. Valakinek hirdetnie is kell a programot, az NTP-t népszerűsítő „marketingtevékenységért”, és a 2024-es „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” gála megszervezéséért az Andrási Annamáriához tartozó PReport PR Kommunikációs Kft-nek 90 milliót adtak. Természetesen ezek is meghívásos pályázatok voltak.

A Stipit ugyan elvették az egész NTP megvalósításában közreműködő állami intézménytől, a Nemzeti Tehetség Központtól, azért így sem maradnak pénz nélkül. Közel 460 millió forint jutott nekik zenei és egyéb tehetséggondozó feladatokra, tehetségazonosító mérésre, valamint a „külföldön élő fiatalok egymással történő összekötésére, és a hazai üzleti szereplőkkel és startup ökoszisztémával való összekapcsolására irányuló kezdeményezés megvalósítására”. Az NTK mellett az Oktatási Hivatal is bezsebelt több részletben összesen 128 milliót.

Felmerül a kérdés, hogy miért kell meghívásossá tenni több pályázatot, miközben akikre kiírták ezeket, eddig is ugyanúgy megkapták a pénzt, de legalább az álcáját fenn lehetett tartani annak, hogy valóban szakmai szempontok alapján dől el, hogy ki nyer. Spórolás nem igazán jöhet szóba, a pénzügyi keret, kevesebb pályázatra, körülbelül ugyanannyi mint tavaly. Maximum az adminisztratív költségek csökkennek azzal, hogy nem kell kiírásonként több anyaggal foglalkozni, válaszolni a kérdésekre, elbírálni, így meg sem kell igazán nézni, csak rá kell nyomni az „Elfogadva” pecsétet arra a két, három, esetleg négy pályázatra, és kész is.

