Schobert Norbertnek van néhány kérdése a Holdra szállásról

A fitneszguruból lett üzletemberből lett dietetikus szaktekintélyből lett médiaceleb Hajdú Péter Beköltözve című műsorának vendége volt - vette észre a Telex -, ahol a nagyjából két órás műsoridő alatt annál is nagyobb megfejtései voltak, mint amikor azzal magyarázta, hogy a pajzsmirigy-elégtelenség nem teszi kövérré az embert, hogy nem voltak elhízott emberek Auschwitzban vagy a gulágon.

Az adás kezdetétől alig nyolc percet kell várni, hogy Schobert először kimondja, hogy „a tudomány egy berögzött tévúton tartja az embereket”; a műsorvezető gyanakvó tekintete pedig pár másodperc múlva valódi értelmet nyer, amikor a fitneszmester megkérdezi, hogy

„Te hiszel a Holdra szállásban?”. Hajdú hitetlenkedésére Schobert súlyos tudományos kérdéseket vet fel:

Honnan tudták a csillagászok, hogy a Holdnak mekkora a gravitációs ereje?

Miért lobogott a Holdra kitűzött zászló?

Ki filmezte Armstrong Holdra lépését?

Miért nem volt azóta senki a Holdon?

Hogyan lassított le a rakéta a Holdnál?

Hogyan jött vissza a Földre?

Hogyan tudták az egészet élőben közvetíteni?

Majd leszögezi, hogy ő nem hisz a Holdra szállásban. Mondjuk ezzel nincs egyedül, Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz orosz űrügynökség tavaly leváltott vezetője sem hiszi, hogy a NASA 1969-es Holdra szállása megtörtént volna.

Schobert a négyperces monodrámát azzal zárja, hogy „logikus”, hogy sok mindent nem hisz el, ami tényként le van írva a tankönyvekben, de „mindenkinek szíve joga, mit hisz el”. De nyugi, a lapos Földben és a chemtrailben azért nem hisz, mondja.

Ha valaki azt hinné, a maradék egy és háromnegyed óra már nem tartogat izgalmakat, annak szólunk, hogy a műsor második felében Schobert azt is elmagyarázza a tudatlan Hajdú Péternek, hogy a szívben nincs érzőideg, a szív nem tud fájni: „a szív akkor tud fájni, ha valakit elveszítesz, gyászolsz, és akkor olyan, mintha fájna a szíved, de a szíved nem fáj”. Majd közösen megállapítják, hogy az is meghal, aki tök egészségesen él, és az is, aki tök egészségtelenül, szóval az egész tök mindegy, Isten kezében vagyunk.

Az ismert egészségügyi szakember idén júniusban, amikor másodszor is Covidos lett, a Blikknek beszélt arról, hogy szerinte a koronavírus miatt kaphatott sztrókot - de ennek ellenére nem kéri a harmadik védőoltást, mert már az előző kettő is „több problémát okozott, mint védelmet”.