Orbán Viktor belengette, hogy a következő másfél évtizedünk a szuverenitás védelméről szól majd

Kedden a civil szféra, a független média, az ellenzéki pártok és politikusok, illetve a közvélemény erre fogékony része is haptákban várta, hogy mikor nyújtják már be a belengetett szuverenitásvédelmi törvényt azon politikusok, pártok, civil szervezetek és médiaszolgáltatók ellen, amelyek külföldi finanszírozásból is szereznek támogatást.

A nagy benyújtás elmaradt, utóbb kiderült, hogy a késlekedés oka részben legalábbis az, hogy a magyar jogállamiságot és demokráciát tárgyaló hetes cikkelyes eljárásról szóló brüsszeli vita keretében kilenc tagállam is kifogásokat fogalmazott meg, melyek közt szerepelt a média függetlenségét és a civil szervezeteket veszélyeztető „szuverenitásvédelmi” törvény is. Bóka János Európa-ügyi miniszter sietett is jelezni, hogy a jogszabálytervezet még vita tárgya.



Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezetője pedig közölte, hogy a külföldi kampányfinanszírozásról is kérdezik majd az emberek véleményét a Nemzeti Konzultációban - hogy ez mennyi késlekedést jelent a törvény benyújtásával kapcsolatban, azt tippelni sem lehet, általánosságban elmondható, hogy a magyar kormányt nagyon szokta érdekelni, hogy mi lesz ezeknek a konzultációknak a végeredménye.



Orbán Viktor miniszterelnök azonban senkit nem hagyott kétségek közt a téma prioritását illetően: ma ugyanis a Karmelita kolostorban fogadta a Magyar Diaszpóra Tanács tagjait, akiket mind köszöntőjében, mind az azt követő kötetlen beszélgetés során a Magyarország biztonságát és szuverenitását fenyegető veszélyekkel traktált, ez derül ki legalábbis Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke által az MTI-nek eljuttatott közleményből.

Amiből megtudtuk többek közt azt is, hogy a kormányfő szerint az előttünk álló 10-15 év a szuverenitás védelméről fog szólni, nemcsak Magyarországon, hanem a világ számos más térségében is. Orbán szerint a szuverenitásvédelmi törvényről nagy vita várható majd az Országgyűlésben, „de világos tilalmakat kell felállítanunk ahhoz, hogy ne lehessen külföldi pénzzel befolyásolni a magyar választásokat” - tudatta a Magyar Diaszpóra Tanáccsal.

A miniszterelnök emellett kérte a magyar diaszpórát képviselő küldöttek támogatását egy másik feladathoz, miszerint „Magyarországot őrizzük meg a világ egyik legbiztonságosabb államának a mostani háborús, migrációs kihívások közepette is”.

