Ursula von der Leyen „a szemöldökét sem húzta fel" az új plakátkampány láttán

Eric Mamer, az Európai Bizottság szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, von der Leyen „a szemöldökét sem húzta fel" a Nemzeti Konzultációhoz tartozó plakátkampány képei láttán, amelyeknek ő az egyik főszereplője Soros György fia, Alex Soros mellett. Erről van szó:

Mamer úgy fogalmazott, hogy nem az első és valószínűleg nem is az utolsó alkalom, hogy Magyarországon ilyen kampányt indítanak. Ennek ellenére most nem tervezi az Európai Bizottság, hogy ellenkampányt indítana – írja a hvg.hu-n futó EUrologus. Kifejtette, hogy hisz a magyar lakosság intelligenciájában és egyúttal felkért minden érdeklődőt, hogy a Bizottság különböző dokumentumaiból, vagy a kapcsolattartó személyeken keresztül szerezzen be hiteles információkat arról, hogy mit tesz és mit nem tesz az Európai Bizottság. Azt is tisztázta, hogy Ursula von der Leyen és Alex Soros között semmiféle kapcsolat nincs. A Bizottság és az elnök álláspontját mi is megkérdeztük a plakátokkal kapcsolatban, amint válasz érkezik von der Leyen irodájától, megírjuk azt.

A nemzeti konzultációs lapok kézbesítése karácsonyig folyamatos. A kérdések közül négy Ukrajnával, egy pedig a Hamásszal és a palesztinoknak nyújtott EU-s támogatásokkal foglalkozik, emellett szóba kerül a magyar politika külföldi befolyásolása, valamint a gyerekvédelminek nevezett homofób törvény is, amit L. Simon László annak ellenére is jónak tart, hogy ez alapján rúgták ki.