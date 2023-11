Van rá esély, hogy három magyar állampolgárságú túszt is szabadon enged a Hamász

Három magyar állampolgárságú túszt is szabadon engedhet a Hamász az ideiglenes gázai tűzszüneti megállapodás keretében, jelentette be Szijjártó Péter szerdán Zürichben. Mi is beszámoltunk két magyar-izraeli kettős állampolgárról, akiket október hetedikén a terrorszervezet fegyveresei raboltak el.

Az izraeli kormány és a palesztin terrorszervezet katari közvetítéssel szerda este négynapos tűzszünetről és fogolycseréről állapodott meg: a Hamász ötven túszt engedhet szabadon, cserébe százötven izraeli börtönben lévő palesztin szabadon bocsátását kérik. A megállapodás kiterjed a humanitárius segélyszállítmányokra is, amik így a másfél hónapja heves támadások alatt álló gázai területekre is eljuthatnak. Palesztin szervezetek szerint összesen 7800 palesztin embert tartanak fogva izraeli börtönökben, köztük nőket és kiskorúakat.

photo_camera Izraeli férfi a Hamász októberi terrortámadása után egy hónappal. Kollégáink a Kfar Aza kibucban jártak. Fotó: Bankó Gábor/444

Izraelben hetek óta tüntetnek az október hetedikén túszul ejtett emberek elengedéséért, csütörtök este már az izraeli egészségügyi dolgozók is utcára mentek. A túszok családjai közül többen a közösségi médiában terjedő videókból tudták meg, hogy a rokonukat elrabolták. A külügyminisztérium közleménye szerint a Hamász öt magyar állampolgársággal is rendelkező személyt tart fogva, de a nyilvánosságra hozott kategóriákba eddig csak hárman férnek be.

A szabadulásukról a külügy egyelőre semmilyen információval és garanciával nem rendelkezik, az izraeli hatóságok sem a magyar kormányt, sem a túszok hozzátartozóit nem tájékoztatták.

Ez az első tűzszüneti megállapodás a Hamász októberi terrortámadása és a gázai-izraeli háború kezdete óta. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök közölte, hogy ennek ellenére Izrael célja nem változott: továbbra is háborúban állnak, el akarják pusztítani a Hamászt, és elérni azt, hogy Gázából senki se jelenthessen fenyegetést Izraelre.

(via MTI)