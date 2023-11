557 900 forint volt szeptemberben a bruttó átlagkereset

2023 szeptemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 557 900, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 384 900 forint volt. A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 14,1 százalékkal, míg a reálkereset (2022 augusztusa óta először) 1,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest - tudatta a KSH az MTI-vel.

Ami jól is hangzik papíron, ám említsük meg, hogy az infláció viszont még októberben is 9,9 százalék volt - ami ugyan a kormányzati sikerpropagandában hatalmas eredménynek számít (végülis maga Orbán Viktor ígérte be az egyszámjegyű inflációt), valódi gazdasági értelme azonban nincs.



Főleg annak tükrében, hogy az elmúlt egy évben átlagosan közel 400 ezer forintot buktunk az infláción.