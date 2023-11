Faliújságról tudták meg a makói Continental-dolgozók, hogy kirúgások lesznek a gyárban

Novemberben és decemberben 25-25 munkavállalót küldenek el a német érdekeltségű Continental makói gyáregységéből, az autóalkatrészek gyártásával foglalkozó, nagyjából 1800 főt foglalkoztató ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.-től, írja a Népszava. A lapnak nyilatkozó szakszervezeti vezető, Hajdú Roland azt mondta: a gyárvezetés nem tájékoztatta őket sem az elbocsátások tényéről, sem annak mértékéről, csak „a gyári faliújságokra kitett tájékoztatóból értesülhettek a dolgozók, hogy elbocsátások lesznek”.

A dolgozók a sajtóból tudták meg, hogy a gyár állítólag a termékek iránti várható keresletcsökkenés miatt döntött a leépítésről. „Nem ismerik az elbocsátások szempontjait, ám feltűnőnek tartják, hogy ismereteik szerint csak magyar munkavállalóktól szabadul meg a cég, és legtöbb esetben húsz évet is meghaladó munkaviszonnyal rendelkezőknek intenek búcsút”, írja a lap. A gyárban elterjedt a híre, hogy külföldi vendégmunkásokra cserélnék le a dolgozókat – most közel százötven indonéz munkás dolgozik a gyárban, korábban szerbiai és ukrajnai munkások is voltak –, míg a szakszervezeti vezető azt mondta: a helyi gyárvezetésnek az a célja, hogy minél kiszolgáltatottabb helyzetbe hozza az alkalmazottakat.

A lap megkeresésére a gyárvezetés azt közölte: a külső üzleti környezet változása alapján alakítják a létszámot, tavaly például a növekvő megrendelésszám miatt ötszáz fővel bővült a makói üzem, most viszont „ a piac romlásának és az elmaradó megrendeléseknek köszönhetően olyan lépéseket kell megtennünk, amelyek biztosítják fenntartható üzleti működésünket”. Azt is állították, hogy „a helyi érdekképviseleteket” az előírásoknak megfelelően tájékoztatták, valamint hogy az elküldött dolgozók a törvényben előírtnál magasabb végkielégítést kapnak a kollektív szerződésnek köszönhetően.

Ezt a kollektív szerződést egyébként 2021-ben már meg akarta szüntetni a Continental, illetve 2020-ban egy kirúgási hullámot követően a megmaradt dolgozókat jelentősen túlterhelték. A feszült helyzetről akkor videóriportot is készítettünk: