Gulyás Gergely: A szuverenitásvédelmi törvény nem érinti a sajtószabadságot

Miután Varga Judit a parlamentben a szuverenitásvédelmi törvény kapcsán kedden arról beszélt, hogy „a fősodratú, progresszív, liberális médián keresztül próbálják aláásni a magyar érdekérvényesítést”, a hvg.hu megkereste Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert, és megkérdezte, hogy a törvényjavaslatnak van-e sajtót érintő hatása.

Gulyás Gergely szűkszavúan annyit válaszolt „nincs ilyen”. A hvg.hu azt is megkérdezte, hogy például a HVG számíthat-e rá, hogy mondjuk a Szuverenitásvédelmi Hivatal a szerkesztőséget vizsgálja-e majd és ha igen, mi alapján dönti el, hogy támogattuk-e tiltott módon bármely párt kampányát.

Gulyás elmondása szerint a javaslat csak a pártok kampányairól, annak tiltott finanszírozásáról szól, de

„nem érinti a szerkesztőségek szabadságát vagy a sajtószabadságot, így nem látom, hogy a szuverenitásvédelmi törvényjavaslat bármilyen veszélyt jelentene a sajtóra”.

A nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvényjavaslatot, amihez hozzá is tettek még egyet, a Szuverenitásvédelmi Hivatal felállításáról szólót, hosszas felvezetés és politikai ráhangolás után múlt kedden nyújtotta be Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Mint a törvényjavaslatról írt elemzésünkben mi is fogalmaztunk: a törvényjavaslat és az új hivatal pontos szerepe homályos, nagy esély van arra, hogy a szuverenitástörvényt bárkire lehessen vonatkoztatni. Dunja Mijatović, az Európa Tanács emberi jogi biztosa is azt mondta, hogy a törvényjavaslat „széles körű hatáskörrel rendelkezne minden olyan szervezet vagy személy ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy külföldi érdekeket szolgál vagy a nemzeti szuverenitást fenyegeti, jelentős kockázatot jelent az emberi jogokra nézve, így azt el kell vetni”.