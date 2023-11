Még az év vége előtt ratifikálhatja Törökország a svéd NATO-csatlakozást

Hakan Fidan török külügyminiszter kedden azt mondta NATO-partnereinek, hogy keményen dolgozik Svédország NATO-ratifikációján, amelyet jelenleg is tárgyal a török parlament.

A külügyminisztérium egyik magas rangú tisztviselője szerint még az év vége előtt csatlakozhat Svédország a NATO-hoz. Ha a hír igaz, akkor könnyen meglehet, hogy Törökország Magyarország előtt fogja ratifikálni a csatlakozást, ugyanis a parlamenti naptárban továbbra sincs napirenden a svéd NATO-csatlakozásról való szavazás. Miközben Recep Tayyip Erdoğan december 18-án várhatóan idén másodszor Budapestre utazik a Magyar-Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács ülésére. A látogatás másik programja azt lesz, hogy megünneplik a magyar-török diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját.

Svédország a finnekkel együtt adta be tavaly a NATO-csatlakozási kérvényét az orosz–ukrán háború hatására. Finnországot áprilisban fel is vették, de a svéd csatlakozás jóváhagyását Törökország és Magyarország azóta is halogatja. Míg a magyar kormány módfelett autonóm tagjai ködös indokok miatt állítólag nagyon megosztottá váltak a kérdésben, addig a török kormány egyértelműen kijelentette, az általa terroristának tartott kurdok svédországi tevékenységét szeretné nehezíteni. Korábban a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) tagjainak kiadatását kérték. A török elnök október végén nyújtotta be a ratifikálásról szóló törvénytervezetet. (Reuters)