Régóta dédelgetett kötöttpályás álmokat valósítana meg a kormány a rákosrendezői mini-Dubaj keretében

Meghosszabbított metrót, villamosvonal-összekötést és Szegedi úti felüljárót hozhat a mini-Dubajként emlegetett rákosrendezői beruházás - írja a Telex kormányzati dokumentumokra hivatkozva.

A beruházás legfontosabb eleme Angyalföld és Zugló összekötése lenne egy új, Szegedi úthoz tervezett felüljáróval. A két kerületet elválasztják egymástól a sínek, amiken jelenleg csak a Hungária körúti felüljárón lehet hatékonyan átkelni.

Rákosrendezőnél ugyan van egy nemrégen felújított, felszíni átkelő, de a sűrű vonatforgalom miatt általában kaotikus a helyzet. Ráadásul a gyalogosok és biciklisek tilosban mennek át a forgalmas vasútvonalon.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A Szegedi úti felüljárón a tervek szerint nemcsak autók és biciklik, hanem villamosok is közlekednének, ugyanis összekötnék a zuglói és angyalföldi villamossíneket, így Rákospalotáról akár a Lehel térig is el lehetne villamosozni átszállás nélkül.

A felüljáró egyben többfunkciós közlekedési csomópont is lenne, ahol az utasok pár perc alatt átszállhatnának a villamosról a Nyugatiba vagy Vác felé közlekedő vonatokra, valamint a kisföldalattira is. A terv szerint ugyanis az 1-es metrót is meghosszabbítanák a külső-pesti körvasútig, várhatóan a rákosrendezői vasútsínekkel párhuzamosan.

A Szegedi úti felüljáró egyébként már az 1950-es évek óta szerepel a fővárosi tervek között, a kormány utoljára a 2022-es választás előtt dolgozott rá ki koncepciót, amit Vitézy Dávid mutatott be. Vitézy pár hónappal később távozott, feladatai Lázár János minisztériumához kerültek. Lázár pedig a „megbeszélendő” kategóriába sorolta a tervet.

Rákosrendezőnél a Burdzs Kalifát is építtető arab üzletember, Mohamed Alabbar hozna létre új városnegyedet. Terve irodaházakat, luxuslakásokat és egy 220-240 méter magas tornyot is tartalmaz. Karácsony Gergely szerint az ötlet elképesztően rossz, mert egy világörökség által védett belvárosi szövetet alakítana át radikálisan.