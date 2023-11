Egymilliárd dollárra készülnek perelni C. Ronaldót a Binance kriptotőzsde befektetői, mondván, ő palizta be őket

Csoportos kereset formájában készülnek beperelni Cristiano Ronaldo labdarúgót a Binance nevű kriptotőzsde befektetői, akik több mint egymilliárd dollár kártérítést követelnek tőle - jelenti a BBC. A felperesek arra hivatkoznak, hogy kifejezetten Ronaldo szerepvállalása miatt mentek bele veszteségesnek bizonyuló befektetéseikbe.



Ronaldo nem egyszerűen reklámozza a Binance-et, hanem ezen felül is együttműködik velük, például a nevét adja egyes termékeikhez. A kriptotőzsde 2022 novemberében dobta piacra a CR7 elnevezésű NFT-kollekcióját. (A CR a focista monogramja, a 7-es a mezszáma) Az NFT-k olyan virtuális, kizárólag digitális formában létező, elvileg hamisíthatatlan eszközök, amiket adni-venni lehet. A CR7-széria legolcsóbb típusú NFT-jét a BBC szerint 77 dolláros árfolyamon bocsátották ki, a focista által posztolt videókkal korbácsolva fel a potenciális befektetők érdeklődését, hogy az árfolyama egy évvel később egy (1) dollárra essen vissza

A BBC által látott keresetlevél szerint Ronaldo támogató médiamegjelenéseinek hatására 500 százalékkal ugrott meg a rákeresések száma a Binance nevére. A kártérítést követelők szerint sokan Ronaldo hatására fektettek be a Binance által ajánlott egyéb “nem bejegyzett értékpapírokba”, például a BNB nevű kriptovalutába.

Az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) szerint ezek az eszközök értékpapíroknak tekintendők, ezért az ezeket ajánlgató hírességeknek be kell tartaniuk az értékpapírok promotálására vonatkozó törvényeket.

A SEC elnöke, Gary Gensler korábban azt mondta, hogy a hírességeknek "nyilvánosságra kell hozniuk, hogy kitől és mekkora összeget kaptak azért, hogy értékpapír-befektetéseket népszerűsítsenek". Mindezt azért, hogy a potenciális befektetők ennek tudatában dönthessék el, mennyit kockáztassanak.

A felperesek szerint Ronaldónak nyilvánosságra kellett volna hoznia, hogy mennyit kapott a támogató nyilatkozataiért, de ő ezt nem tette meg. A BBC-nek nyilatkozó Nigel Green kriptoszakértő tanácsadó szerint Ronaldo megvádolása egy bonyolult téma leegyszerűsítését jelenti. A globális szabályozásokért felelős szerveknek szerinte ugyanis világos szabályozást kellett volna bevezetniük az új típusú befektetési termékekre, amit elmulasztottak.

Ronaldót annyira nem ijesztették meg a készülő perről érkező hírek, hogy két napja posztolt arról sejtelmes videót, hogy valami újabb dobásra készült a Binance-szel közösen.



Az ezt megelőző legutóbbi hír az volt a Binance-ről, hogy Changpeng Zhao, a cég kínai származású kanadai vezérigazgatója a múlt hét elején vádalku keretében bűnösnek vallotta magát az ellene Amerikában zajló perben, egyúttal lemondott a pozíciójáról, miközben a cég az alku részeként belement, hogy 2 jogcímen összesen 4,3 milliárd dollár büntetést fizessen be az amerikai költségvetésbe. A hír napvilágra kerülését követő 24 óra alatt a befektetők egymilliárd dollárt vontak ki a Binance-ről.

Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (S.E.C.) idén júniusban vádolta meg a Binance-t azzal, hogy helytelenül kezelte az ügyfelek pénzét, és hazudott a szabályozó hatóságoknak meg a befektetőknek a működéséről egy átfogó ügyben, amit most nyújtottak be a szövetségi bírósághoz. A vád szerint a vállalat dollármilliárdokat emelt le az ügyfelektől, és titokban elküldte azokat egy Merit Peak Ltd. nevű külön cégnek, amit a Binance kínai születésű kanadai alapítója, Changpeng Zhao irányít.