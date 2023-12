A finnek szerint minden jel arra utal, hogy kínai hajó szándékosan rongálta meg a balti-tengeri gázvezetéket

Nehéz elhinni, hogy a Balti-tenger alatti gázvezeték rongálása véletlen volt, vagy hogy Peking tudta nélkül történt, mondta Anders Adlercreutz finn Európa-ügyi miniszter a Politico szerint.

photo_camera A Finn Határőrség tengeri járőrhajója, a Turva 2023. október 11-én azon a környéken, ahol a Balticconnector megsérült. Fotó: STRINGER/AFP

A Balticconnector gázvezetéket október 8-án zárták le szivárgás miatt. A hatóságok bejelentették, hogy rongálást külső behatás okozta, sejtetve, hogy esetleg szabotázs történt. Ugyanekkor megrongálódott egy Finnországot Észtországgal összekötő távközlési kábel is, majd kb. az incidenssel egyidőben egy Svédországot és Észtországot összekötő távközlési kábel is részleges károkat szenvedett. A svéd és észt hatóságok szerint az utóbbi rongálódás is feltehetően külső behatás következménye. Az incidensek aggodalmakat ébresztettek az energiaszállítás biztonságával kapcsolatban és a NATO fokozta az őrjáratokat a Balti-tengeren.

„Nem én vagyok a kapitány, de azt gondolnám, hogy észreveszik, hogy több száz kilométeren át húznak maguk után egy horgonyt" - mondta Adlercreutz Brüsszelben. „Szerintem minden arra utal, hogy ez szándékos volt. De persze eddig senki sem ismerte be”.

A finn hatóságok vizsgálata a fő gyanúsítottként a Newnew Polar Bear kínai konténerszállító hajót jelölte meg, a feltételezések szerint a Balti-tenger fenékén húzta a horgonyát, átvágva a kábeleket és a gázvezetékeket. A horgonyt néhány méterre a sérülés helyétől találták meg.

Finnország és Észtország azóta kapcsolatba lépett a kínai hatóságokkal, és kérte együttműködésüket a nyomozásban. Adlercreutz elmondta, hogy nem akar találgatni arról, hogy az akciót jóváhagyta-e a kínai kormány, de szerinte a hajó közelgő visszatérése Kínába felvet néhány kérdést. „Ha én mint kapitány olyasmit tettem volna, amit a kínai kormány nem hagyna jóvá, akkor aggódnék, hogy visszatérjek-e a hajómmal Kínába” – mondta.