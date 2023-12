Csak a 80 milliónál drágább ingatlanoknál kell majd illetéket fizetnie a CSOK pluszosoknak

Március végéig tartó átmeneti időszakot és részleges illetékmentességet is bevezetett a CSOK plusszal kapcsolatban a csütörtök éjjel megjelent kormányrendelet - írta meg a hvg.hu.

Az egyik módosítás azokat a párokat érinti, akiknél már úton van a gyermek. Ők egészen március 31-ig benyújthatják a kölcsönkérelmüket, és akkor is megkapják a hitelt, ha gyermekük január 1-je után, de a kérelem benyújtása előtt született. Ez azt jelenti, hogy további gyermek vállalása nélkül is megkaphatják a hitelt.

Módosult a jogszabály nem első közös ingatlan vásárlásra vonatkozó része is. A CSOK pluszból vásárolt új lakás vételárának csak a házaspár lakásában meglévő tulajdoni hányad szerinti értékét kell meghaladnia.

Ez azt jelenti, hogy ha a házaspár egy 80 millió forint értékű lakásban él, amely csak 50 százalékban a tulajdonuk, akkor a CSOK pluszból vásárolt új ingatlan vételárának elég a 40 millió forintot meghaladnia.

A rendelet részleges illetékmentességet is bevezet a CSOK pluszos ingatlanokra, ugyanis csak a vételár 80 millió forintot meghaladó része után kell majd illetéket fizetni, 4 százaléknyit. Az elengedett illetéket viszont vissza kell fizetni, ha a házaspár megsérti a jogszabályt, és emiatt vissza kell fizetnie a hitelt vagy a kamattámogatást.

A családtámogatási rendszert megreformáló CSOK pluszt október végén jelentette be a kormány. Három gyermek vállalása esetén akár 50 millió forintos kedvezményes hitelhez is hozzá lehet jutni. Az otpotthon.hu felmérése szerint viszont a fővárosi fiatalok fele még így sem hisz benne, hogy valaha is lakást tudna venni.