Havi 71–235 ezres törlesztője lehet az új CSOK-nak, akár 60 milliós lakásunk is lehet önerő nélkül

A szerdai esti kormányinfón bejelentették, hogy januártól új lakásvásárlási támogatást kaphatnak azok, akik 5000 fősnél nagyobb településen vásárolnának új otthont, és vállalnak legalább egy gyereket. Bár a CSOK Plusz számos részletszabályát még nem közölték – amiket igen, azokból az látszik, hogy vannak szigorítások az eddigi rendszerhez képest –, a már nyilvánosságra került főbb számok alapján a Bankmonitor.hu készített néhány számítást arról, mire számíthatnak, akik jövőre ezzel a támogatással vennének lakást.

A támogatott, kedvezményes hitel összege a vállalt gyerekek számától függ: akik egy gyereket vállalnak, az 15 milliós, akik kettőt, az 30 milliós, míg akik hármat, azok 50 millió forintos kölcsönt kaphatnak 10-25 évre. A kormányinfón elhangzottakból úgy tűnt, hogy a meglévő gyerekeket már figyelembe veszik, tehát lehet, hogy ha valaki egy gyerek mellé vállal még egyet, akkor az a 30 milliós támogatott hitelre lehet jogosult.

A Bankmonitor számításai szerint a mostani bejelentés szerint maximum 3 százalékos hitelkamattal (ami sokkal jobb a 7-8 százalékos piaci hiteleknél) és a 25 éves futamidővel számolva a havi törlesztőrészlet 71 500 és 237 500 forint között változik majd (nem kalkulálva azzal, hogy a második gyerektől a tőke gyerekenként 10-10 millió forinttal csökken). Íme a kalkulációjuk, amiben a babaváró kölcsönös tételnél szintén nem vették figyelembe, hogy egy második megszületendő gyerek csökkenti, a harmadik pedig lenullázza azt a tartozást is:

A minimálisan elvárt jövedelemnél megjegyzik: ennél a bankok valószínűleg valamivel többet fognak kérni, mivel az 50 százalékos jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató kiszámításánál a jövedelemből jellemzően levonnak valamekkora megélhetési költséget (nem is beszélve arról, ha valakinek vannak egyéb hitelei, tartozásai is).

Azok, akik az új CSOK mellé felveszik – vagy már felvették – a maximum 10 millió forintos Babaváró hitelt, annak jelenlegi 46 ezer forinthoz közelítő törlesztőjével számolva akár 283 ezer forint körül is fizethetnek egy 50 milliós CSOK-hitel törlesztéséért. Ezzel viszont lehetőségük lesz első lakásként valójában önerő nélkül egy akár 60 milliós lakást is megvenni: „a 60 millió forint vételárú ingatlan esetében ugyanis 6 millió forint az elvárt önerő összege, a lakáshitellel együtt igényelt Babaváró hitelnek pedig a 75 százalékát önerőként veszik figyelembe, ami 7,5 millió forintot jelent” – írja a Bankmonitor elemzése (első otthonra maximum 80 milliós lakás vehető, másik lakásba költözés vagy bővítés esetében pedig 20 százalékos önerővel akár 150 milliós is).

A törlesztők kalkulálását az viszont torzíthatja még, hogy néhány részletszabály nem ismert. A szerdai bejelentés szerint a CSOK Plusz első évében tőkét nem kell törleszteni, csak a 3 százalékos kamat fizetendő, illetve a gyerek megszületése után az adósok egy évre hitelmoratóriumot kérhetnek (a Babavárónál az első gyerek megszületése után kérhető moratórium, akár 3 évre). Aki él a CSOK Plusznál az egyéves moratóriummal, annak a futamidő értelemszerűen egy évvel meghosszabbodik, ami „valószínűleg azt jelenti, hogy a hitel teljes visszafizetése emelkedni fog, ám pontos információk csak a részletszabályok novemberi megjelenését követően lesznek” – írja az oldal.