Novák Katalin a kormánypropaganda valótlanságait adta elő a dubaji klímacsúcson az LMP szerint

photo_camera Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Novák Katalin pénteken felszólalt az ENSZ 2023. évi klímaváltozási konferenciáján, a COP28-on, és megállapította, hogy „az éghajlatváltozás egyike azon kevés kérdéseknek, amelyekben a világ vezetői egyetértenek és összefognak.”

De a végrehajtásban is együtt cselekszünk? - tette fel a szónoki kérdést, hogy aztán gyorsan megnyugtasson mindenkit, hogy a magyar kormány a maga részéről mindent megtesz.

„Magyarország elvégezte a házi feladatát. A miénk a világ egyik legambiciózusabb klímaprogramja. Jelentősen csökkentettük a szén-dioxid-kibocsátásunkat, miközben növeltük a gazdasági termelékenységet. A 2030-ra kitűzött megújulóenergia-célkitűzésünket a becslések szerint már 2026-ra elérjük. Az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó 2030-as célunk az 1990-es szint 50%-a. Magyarország élen jár a zöld energia előállításában és tárolásában, és nem mondunk le a kibocsátásmentes atomenergia felhasználásáról sem” - mondta a köztársasági elnök, aki rövid felszólalásának második felében a család és a gyermekvállalás fontosságáról beszélt.

A magát „Magyarország zöld pártjának” nevező LMP meglehetős hevességgel reagált vasárnapi közleményében. Novák beszéde szerintük „csúsztatások és valótlanságok sora, mellyel az államfő bebizonyította, hogy kizárólag az Orbán-kormánnyal szemben lehet ma Magyarországon zöldpolitikát csinálni.”

A párt nem ért egyet azzal, hogy a túlnépesedés nem probléma a világban, sem azzal, hogy „a kiherélt magyar klímaprogram az [egyik] legambiciózusabb a világon úgy, hogy a következő években 3 súlyosan szennyező gázerőművet épít a kormány azért, hogy kiszolgáltassuk magunkat az ázsiai multiknak.” Az államfő szavaival ellentétben Magyarország a zöldenergia-termelésben sem jár élen az LMP szerint, hiszen „az atomenergia-termelés kapacitásának növelése csak visszavet minket a fenntarthatósági pályán, a szélerőművek telepítési tilalma továbbra is érvényben van, miközben a napenergia lakossági felhasználását is ellehetetlenítették, a szükséges hálózati fejlesztéseket nem végezte el a kormány, illetve még büntetőadóval is sújtja azokat.”

A Párbeszéd szerint a klímavészhelyzetet hivatalosan is ki kellene hirdetni, és radikális lépéseket kell tenni az üvegházhatású gázok kibocsátása terén.

Szabó Rebeka szerint 2030-ra 60 százalékkal csökkenteni kell a káros gázok kibocsátását, legalább 12 százalékkal mérsékelni az ország végső energiafelhasználását, és jelentősen növelni kellene a megújuló energia részarányát. Emellett a természeti értékek védelme is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az ökoszisztémák be tudják tölteni a megfelelő klímavédelmi funkciójukat - mutatott rá.

A politikus azt mondta, hogy Magyarország a zöldenergia területén sem jeleskedik. Az egész világot súlyos klímaválság sújtja, az emberek is látják már ennek a veszélyét, érzékelik az időjárási szélsőségeket. Ennek ellenére a magyar kormány csak a szavak szintjén beszél a klímaválságról - fogalmazott.

Emlékeztetett arra, hogy az Orbán-kormány 2010 óta betiltotta a megújuló energia szempontjából jelentős szélerőművek telepítését, 2029 előtt nem várható szélerőmű-engedélyek kiadása, és 2030-ra is csak 1000 megawatt szélerőmű-teljesítményt terveznek. Ennek legalább a háromszorosára lenne szüksége Magyarországnak - jelentette ki.

Szabó Rebeka szerint Magyarországon a háztartási napelemek támogatása sem elégséges, még mindig van napelemadó. A megújuló energiák területén az Orbán-kormány alig tesz lépéseket - tette hozzá.

Az energiahatékonyság lenne az egyik legfontosabb eszköz a szén-dioxid vagy más üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében. Ehhez képest Magyarországon 2010 óta leálltak a panelprogrammal, minimális támogatást kap a lakosság a különféle energiahatékonysági beruházásokhoz - mutatott rá Szabó Rebeka.

A Párbeszéd szerint legalább évi 100 ezer lakást lenne szükséges energiahatékonysági szempontból felújítani, és ehhez vissza nem térítendő támogatást kellene nyújtania a kormánynak.

Fontos lenne a klímavédelmi szempontoknak megfelelően fejleszteni a közösségi közlekedést is. Magyarországon, ennek ellenére, vasúti szárnyvonalakat zárnak be, katasztrofális állapotban van a Magyar Államvasutak - hangsúlyozta, kiemelve: a kormány tagjainak példát kellene mutatniuk, és fel kellene hagyniuk káros közlekedési szokásaikkal, egyebek mellett a magánrepülők használatával.

Szabó Rebeka beszélt arról is, hogy az akkumulátorgyárak és az akkumulátorhulladék-feldolgozók létesítése is sok energiafelhasználással jár, ami egyáltalán nem szolgálja a klímavédelmet.