„Közúti kísérleteket végeznek rajtunk” – megszólalt a Tesla-iratokat kiszivárogtató volt alkalmazott

photo_camera Egy Tesla S modell kiállított darabja a brüsszeli autóexpón 2023 januárjában Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu Agency via AFP

Először adott interjút a Tesla volt alkalmazottja, Lucasz Krupski, aki még májusban szivárogtatott ki egy nagyobb, 100 gigabájt méretű adatcsomagot az elektromos autógyártó cég belsős anyagaiból a német Handelsblattnak.



Krupski a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy hiába jelezte aggályait a vállalaton belül, nem hallgatták meg, így nem volt más választása.

A volt alkalmazott szerint a Tesla által használt mesterséges intelligencia nem biztonságos. Ezek az autók autópilóta funkcióban már kormányozni és parkolni is képesek, de ehhez ma még szükség van arra, hogy a vezető a kezeit a kormányon tartsa. Krupski szerint sem a szoftver, sem a hardver nem biztonságos.

„Ez mindannyiunkat érint. Közúti kísérletek alanyai vagyunk. Akkor is, ha nincs Teslánk. A gyerekeink is, akik az utcán járnak-kelnek.”



Krupski szerint az önvezető funkcióval rendelkező modellek esetében a cég bizonyos alapvető előírásokat nem tart be. Mérnökökre hivatkozva azt is állította, hogy a Teslák olykor nem létező akadályokat érzékelve random fékezéseket produkálnak, amiket házon belül csak fantomfékezésnek hívnak; és erre az ügyfelek által megfogalmazott panaszokban is bőven találtak utalásokat.

Az egykori beosztott Krupski az illetékes adatvédelmi hatóságokkal is megosztotta az adatcsomagot.

Azt is tudni lehet, hogy az amerikai igazságügy és autópálya-felügyelet is vizsgálatokat folytat a Teslánál az autópilóta funkcióval kapcsolatos aggályok miatt.

Februárban 362 ezer Tesla-modellt hívtak vissza egy kormányzati hatáskörben indított vizsgálat után.

Májusban több mint 1 millió autót volt kénytelen visszahívni cég a kínai piacról, biztonsági kockázatokra hivatkozva. (BBC)