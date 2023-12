Betiltották a Korán-égetést Dániában

A dán parlament csütörtökön megszavazta a vallási iratok elégetésének betiltását, miután Dániában, Svédországban és még Hollandiában is több ilyen incidens volt.

Több hónapig tartó intenzív vita után 94 igen szavazattal és 77 ellenszavazattal elfogadták azt a törvényjavaslatot, amely tiltja a vallási szentírások, köztük a Korán, a Biblia vagy a Tóra elégetését, beszennyezését, megtaposását vagy szétvágását.

photo_camera Fotó: RAMON VAN FLYMEN/ANP via AFP

Miután a nyáron Dániában és Svédországban több tüntetésen is elégették vagy széttépték a Koránt, az súlyos diplomáciai válsághoz vezetett, ami arra kényszerítette mindkét kormányt, hogy megvizsgálják az ilyen cselekmények jogi korlátozásának módjait. A dán kormány most biztonsági intézkedésként mutatta be a törvényt. Azokat, akik megsértik a törvényt pénzbüntetéssel vagy maximum két év szabadságvesztéssel sújthatják. (Guardian)