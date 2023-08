A Korán-égetések miatt Dánia is szigorítja a határellenőrzést

A dán hatóságok szigorítják az ország határainak ellenőrzését az elmúlt időszakban történt Korán-égetések miatt, amik hatással vannak a közbiztonságra is, jelentette be a dán igazságügyi minisztérium csütörtökön. Svédország kedden hasonló döntést hozott. A két ország olyan jogszabályokon is dolgozik, amikkel meg lehet akadályozni a Korán és más vallási szövegek elégetésével járó tüntetéseket.

photo_camera Fotó: STEFAN JERREVANG/AFP

Dániában és Svédországban az elmúlt időszakban többször is nyilvánosan égettek Koránt muszlim országok nagykövetségei előtt. Ez felháborodást és tiltakozáshullámot váltott ki a muzulmán világban, azt követelték, hogy Stockholm és Koppenhága tiltsa be a Korán-égetést. A hatóságokon egyre nagyobb a nyomás, amiért engedélyezték ezeket a megmozdulásokat.

„A dán hatóságok a mai napon arra a következtetésre jutottak, hogy immár szükség van arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk annak ellenőrzésére, ki lép be Dánia területére, annak érdekében, hogy a jelenlegi konkrét fenyegetésekre válaszolni tudjunk” – írta a dán igazságügyi tárca közleménye, hozzátéve, hogy a Korán-égetések hatással voltak az ország biztonsági helyzetére is.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök kedden bejelentette, hogy Stockholm szigorít a biztonsági és határellenőrzéseken, miután a Korán-égetések miatt több fenyegetés érte Svédországot. (MTI)