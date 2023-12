Hollik: 15 ezren voltak a kormányzati konzultációról szóló Fidesz-fórumokon, és teljesen egyetértettek a kormánnyal

Már le is zárult a kormányzati („nemzeti”) kampányról („konzultációról”) szóló országjárás, amit november 20-án indított a Fidesz. Az elmúlt közel három hétben megtartott több mint száz fórumon összesen 15 ezernél is többen vettek részt – mondta Hollik István egy videónyilatkozatban, ami egyelőre nincs feltöltve sehova, de az MTI már írt róla.

Hollik István – aki egyébként továbbra is úgy a Fidesz kommunikációs igazgatója, hogy egyébként a KDNP országgyűlési képviselője – azt mondta, a konzultáció témái mind Magyarországot érintő sorskérdések, de közülük az aktualitása miatt a résztvevőket egyértelműen Ukrajna EU-csatlakozása érdekelte a legjobban. Hollik azt mondta:

a fórumok résztvevői egyöntetűen ellenezték, hogy Ukrajna uniós csatlakozásának kérdésében Brüsszel úgy akarja Magyarországra erőltetni az akaratát, hogy közben semmit nem mond arról, miként érintené ez a magyarokat.

Hollik szerint azt is sokan elfogadhatatlannak tartották, hogy erről a kérdésről Brüsszel nem kérdezi meg az európai emberek véleményét, erre egyedül Magyarországon van lehetőség. Hollik azt mondta, mindenki vegyen részt a nemzeti konzultációban, és mondja el, mit gondol Ukrajna uniós tagságáról, amit Brüsszel a jövő heti uniós csúcstalálkozó napirendjére már fel is akar venni. „Küldjünk nekik is világos üzenetet arról, hogy mi a magyarok álláspontja!” – zárta videónyilatkozatát Hollik.

Tehát a kormány rendezett egy propaganda-kampányt, amit a Fidesz a helyi képviselőinek oldalain hirdetett fórumokkal támogatott meg, és az itt megjelent összesen 15 ezer fős válogatott közönség egyöntetűen támogatta a kormány álláspontját.

photo_camera Orbán Viktor a Fidesz november 18-i tisztújító kongresszusán. Fotó: Németh Dániel/444

A Jászapátin tartott szuverenitásvédelmi fórum egyébként olyan jól sikerült, hogy ott Kövér László bejelentette: Hitler 12 év alatt küldte padlóra Németországot, a mostaniaknak ennyi idő sem kell.