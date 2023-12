Varga Mihály azt ígérte, az oktatásra és az egészségügyre költik majd az MVM 300 milliárdos osztalékát

„Béremelések, az egészségügy, az oktatás fejlesztése” – ezekre jut majd az MVM 309 milliárd forintos osztalékából, mondta az RTL-nek Varga Mihály csütörtökön. November utolsó napjaiban írtuk, hogy rendkívüli bejelentést tett a Budapesti Értéktőzsdén az MVM Zrt.: jelentős méretű, 309 milliárd forintos osztalékelőleget fizet ki az idei nyeresége terhére egyedüli részvényese felé, az állami költségvetésbe. Mivel a kifizetés egybeesett a határidővel, amíg ki kellett fizetnie az államnak a Budapest Airport 51 százalékáért járó hatalmas összeget, mindenki úgy rakta össze, erre megy majd a pénz. Mivel az állam 51 százalékos tulajdonos lenne a reptérben, kb. 1,5 milliárd eurót, napi árfolyamon átváltva több mint 570 milliárd forintot kell érte fizetnie. Varga most mindezt cáfolta.

Csütörtöki sajtótájékoztatója után az RTL-nek különinterjút is adott. Elmondta: az MVM osztalékából lehet, hogy a rezsivédelmi alapba is fog jutni pénz, ám ő fontosabbnak tartja jelenleg az egészségügyet és az oktatást. Úgy tudja, hogy az államnak megvannak a szükséges tartalékai a repülőtér megvásárlására a Villamosművek osztalékelőlege nélkül is.

Elmondta azt is, hogy az ügyletet még nem zárták le, jelenleg a szerződés véglegesítése történik. Szerinte a reptér egy „olyan stratégiai vagyonelem, amelyet az állam szükségesnek ítél meg”.

A pénzügyminiszter arról is beszélt, hogy nem lesznek további megszorítások: „Fegyelmezett, kiszámítható gazdaságra törekszünk, csökkenteni akarjuk az államadósságot és a hiányt, a parlamentnek is ez a célja. Ehhez további intézkedések nem szükségesek”.