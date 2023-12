Mit jelent az a törvénymódosító csomag, amellyel Ukrajna meggyőzné a magyar kormányt is, hogy helye van az EU-ban?

Mi is pontosan az ukrán oktatási, a kisebbségi és a nyelvtörvény?

Mit fogadtak el e hét péntekjén az ukrán parlamentben, és hogyan befolyásolja ez a magyar nyelvű oktatást Kárpátalján?

Teljesítette a magyar elvárásokat Ukrajna és közeledhet az EU-hoz?

Fedinec Csilla, a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont főmunkatársa írása



Az ukrajnai kisebbségekre vonatkozó joganyagban láthatóan nehezen igazodik el a magyar nyilvánosság. Már az sem mindig világos, mi az, hogy „oktatási törvény”,„nyelvtörvény”, „kisebbségi törvény”.

96,42 százalék szláv

Az ukrán társadalom etnikai összetétele Közép- és Kelet-Európára jellemzőnek tekinthető, ahol a különböző etnikai csoportok sok évszázadon keresztül keveredtek, és meglehetősen nagy kisebbségi csoportok jöttek létre az első világháború után alakult új nemzetállamokban. A mai Ukrajna területén az egyértelmű ukrán többség mellett több kisebbség is évszázadok óta egyazon területen és többé-kevésbé tömbben él, a 100 ezret meghaladó kisebbségek közül a moldovánok, bolgárok, magyarok és románok anyaországukkal határos területen. Két másik etnikai csoport, a lengyelek és a zsidók történelmileg lényegesen nagyobb közösségeket alkottak, de a számuk drasztikusan csökkent az évszázadok folyamán a deportálások, etnikai tisztogatások és az elvándorlás következtében.

Ugyanakkor az egykori Szovjetunió több népcsoportja, különösen az oroszoké, jelentősen megnövekedett a szovjet rezsim által támogatott migráció következtében, hátrahagyva ezenkívül a posztszovjet államokban, így Ukrajnában is a tituláris nemzet nagyarányú nyelvi és kulturális oroszosítását.

Sokan látták úgy már az 1990-es években, hogy az orosz és az ukrán nyelv közötti választás két politikai és kulturális sarkalatos vonalat szimbolizál: az Oroszországhoz, illetve Európához és a Nyugathoz való tartozást.

Az eddigi egyetlen, 2001-es népszámlálás szerint Ukrajna lakosságának 96,42 százaléka tartozik valamely szláv etnikumhoz. A 2021/2022-es tanévben a 13 991 iskola közül 874-ben (az összes iskola 6,25 százalékában) oktattak nemzetiségi nyelven vagy két, illetve több nyelven. A 2016/2017-es tanévben összesen 98 iskolában folyt magyar nyelven oktatás: ebből 71 volt magyar tannyelvű, további 27 iskolában működtek magyar nyelven is oktató osztályok, a 2021/2022-es tanévben ugyanilyen besorolásban: 73 és 27 volt ez a szám.

photo_camera Ukrán zászló a II. Rákóczi Ferenc Középiskola homlokzatán a kárpátaljai Munkácson Fotó: Kaufmann Balázs / 444

A Szovjetunió felbomlását megelőző időszak emelkedő nemzeti érzülete az ukrán társadalomban lényegesen alábbhagyott a függetlenség elnyerése után, aminek legfőbb okozója a gazdasági összeomlás volt. Ezzel a problémával minden utódállamnak meg kellett küzdenie, és ennek a kezelési módjai eredményezték a különböző állammodelleket is. Az ukrán gazdaság egészen az ezredfordulóig évről évre zsugorodott, és csak az ezredforduló után fordult meg a tendencia. A 2004-es narancsos forradalommal (első Majdan), még inkább a 2013/14-es méltóság forradalmával (második Majdan) a társadalmi nyomás kikényszerítette a határozott választást a szuverén, nemzetállami Ukrajna létét burkoltan, majd egyre nyilvánvalóbban kétségbe vonó Oroszország és az Európai Unióval azonosított Európa között.

A nehézségek ellenére a korai jogalkotás széles demokratikus alapokra helyezkedett. Az 1992-ben elfogadott első kisebbségi törvény széles körű jogokat biztosított, és nem tett különbséget az egyes kisebbségek között. Ezzel szemben az 1996-ban elfogadott alkotmány két kisebbségi kategóriát sorolt fel, az őslakos népeket és a nemzeti kisebbségeket, jogmegkülönböztetés és e kategóriák definiálása nélkül.

Változó nyelvtörvények, permanens kritikák

Sajátos közép-európai műfaj, hogy a nyelvi jogokat külön nyelvtörvényekbe is belefoglalják. Az első ukrán nyelvtörvénynek tartott, még a szovjet időben elfogadott 1989-es jogszabály nem tartalmazott tételes felsorolást, az „összes” nemzeti kisebbség nyelvét védelemben részesítette.

A következő, 2012-ben elfogadott nyelvtörvény már tételesen felsorolt 18 kisebbségi nyelvet, és regionális jogokat biztosított azoknak, amelyek beszélőinek aránya az adott régióban meghaladja a 10 százalékot.

A törvényt számos bírálat érte nemzetközi szinten is. Többek között a jogszabályt előzetesen véleményező Velencei Bizottság lényegében azt állapította meg, amit az ellenzék folyamatosan hangoztatott: nem kiegyensúlyozott, mivel aránytalanul erősíti az orosz nyelv pozícióit.

2014. február 22-én az államelnök, Viktor Janukovics elmenekült az országból, másnap a parlament megszavazta a nyelvtörvény eltörlését. Azonban a társadalom erősen ukrán érzelmű része is tiltakozott a szerintük nem demokratikus lépés ellen, aminek hatására az alkotmány szerint az ideiglenes elnöki posztot betöltő Olekszandr Turcsinov házelnök nem írta alá a dokumentumot, így a törvény hatályban maradt. A jogszabályt végül az Alkotmánybíróság semmisítette meg 2018-ban.

A jelenleg hatályos 2019-es nyelvtörvény a magánbeszélgetések és az egyházi szertartások kivételével, kizárólagossá tette az államnyelv használatát az államigazgatásban, a közéletben, a kultúrában és a sportban, illetve korlátozta a kisebbségi nyelvek használatát a tömegtájékoztatásban és az oktatásban.

A törvény alapján módosították az ágazati jogszabályokat, mint a sajtótörvény, az önkormányzati törvény, a filmtörvény stb.

A 2019-es nyelvtörvényt a Velencei Bizottság utólag értékelte, rámutatva, hogy az intézkedések nem korlátozhatják indokolatlanul a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek nyelvi jogait.

Az őslakos népek és az oktatás nyelve

Az „oktatási törvényként” ismert kerettörvényt 2017-ben fogadta el a parlament. A kerettörvény általános oktatási reformot irányozott elő, melynek tartalmával alig foglalkoztak a szakértők és a közvélemény, az érdeklődés fókuszába a 7. – nyelvi – cikke került, miszerint az oktatás nyelve az államnyelv.

Ezenkívül az érintettek négy kategóriáját állapította meg: a tituláris nemzet, az őslakos népek, a nemzeti kisebbségek (az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén beszélők) és bár nincsenek nevesítve, de az utóbbiból következően külön kategóriát képeznek az oroszok. A kategorizálásnak ezúttal nemcsak szimbolikus jelentősége volt, hanem jogmegkülönböztetéssel is járt. Azonnal kifogásolta a nyelvi cikkelyt az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése, majd a Velencei Bizottság szögezte le, hogy aránytalan beavatkozást jelent a kisebbségekhez tartozó személyek meglévő jogaiba.

Az oktatási kerettörvénnyel összefüggésben Ukrajnában módosultak az ágazati törvények. A 2020-as iskolatörvény az őslakosok számára a középiskola végéig elérhető tette az egynyelvű (anyanyelvű) oktatást, a nemzeti kisebbségek számára az általános és a középiskolai osztályokban előírta a kétnyelvű oktatást, ugyanezt a „többi” nemzeti kisebbség, azaz az oroszok számára is lényegesen nagyobb arányban (a tantárgyak háromnegyedének államnyelvű oktatását). Mindezek a szabályok nem vonatkoztak a magánfenntartású oktatási intézményekre, amelyek szabadon megválaszthatták az oktatás nyelvét. A kétnyelvűsítés bevezetését két ízben is kitolták, ettől függetlenül Kárpátalján megkezdődött a felkészülés a B-tervre a magán (azaz magyar állami támogatással történő) líceumi hálózat létrehozásával.

A felsőoktatási törvény 2019-es módosításával a felsőoktatás kizárólagos nyelve az államnyelv lett, illetve kivételes esetekben az angol. Mivel a felsőoktatásról szóló törvény nem tesz kivételt magánfenntartású intézményekkel, így ez praktikusan azt jelentette, hogy a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola is beleütközött a jogszabályba (fenntartója a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány).

Ukrajna 2021-ben külön törvényt alkotott az őslakosokról, ide sorolva az anyaországgal nem rendelkező népeket: a krími tatárokat, a karaimokat és a krimcsakokat. 2022-ben pedig megjelent az új kisebbségi törvény, amely az őslakosokhoz nem tartozó kisebbségek jogaival foglalkozott, integrálva a 2017-es oktatási kerettörvény és a 2019-es nyelvtörvény előírásait.

Az új kisebbségi törvénnyel kapcsolatban a Velencei Bizottság visszautalt az ukrajnai kisebbségeket érintő korábbi törvényekkel kapcsolatban kifejtett véleményére, kifejezetten ajánlva azok átgondolását. A Bizottság ehhez a fogódzót is megadta, amikor utalt a kisebbségi nyelvű oktatásra vonatkozó lettországi törvény módosításával kapcsolatos 2020-as véleményére, amiben elfogadta az EU hivatalos nyelveit beszélő és egyéb nemzeti kisebbségek közti különbségtételt. Lényeges különbség azonban, hogy a lett alkotmány nem biztosítja kifejezetten semmilyen kisebbségi nyelv védelmét, az ukrán alkotmány viszont ilyen védelemben részesíti az oroszt. A Bizottság szerint az Ukrajna elleni brutális agresszióra figyelemmel jogilag igazolható, ha Ukrajna egy időre felfüggeszti ezt az alkotmányos előírást.

Magyar reakciók

A fenti jogalkotási folyamatot, azon belül elsősorban a kétnyelvű oktatást kifogásolta folyamatosan a magyar kormány, aminek láthatóan a leghatékonyabb eszköze a NATO–Ukrajna Bizottság tevékenységének blokkolása volt, ami folytatódott az orosz invázió 2022 eleji megindulása után is, egész addig, míg a vilniusi NATO-csúcson a Bizottság helyett létrejött a NATO–Ukrajna Tanács.

Magyarország továbbra is azt hangsúlyozta, elsősorban Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter révén, hogy nem támogatja Ukrajna semmilyen integrációs törekvését, amíg a kárpátaljai magyarok vissza nem kapják a jogaikat. A kárpátaljai magyar politikusok elsősorban amellett álltak ki, hogy a kárpátaljai magyaroknak is meg kell kapniuk az őshonos (autochton peoples) státust, és ezzel megoldódnak a problémák (miután rájuk nem vonatkozik a kétnyelvű oktatás). Ebben azonban fennállt az a fogalmi probléma, ami a magyarországi közvéleményt is megzavarta, hogy ezzel a joggal az őslakosok (indigenous peoples) rendelkeztek.

Az Európai Tanács 2022. június 23-án megadta Ukrajna tagjelölt státuszát. Egyúttal felkérte az Európai Bizottságot, hogy kövesse nyomon a tagfelvételi kérelem benyújtásához szükséges feltételeket biztosító reformok végrehajtását. A hét kritérium között szerepelt a nemzeti kisebbségekre vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata is. Bár részleteket nem közöltek róla, a tárgyalások nyílt színen folytak Budapesten is. 2023. szeptember 15-én Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az oktatási vegyes bizottság üléséről elismételte az MTI-nek, hogy „Ukrajna EU-hoz és NATO-hoz való csatlakozása, közeledése” akkor támogatható, ha Ukrajna nem korlátozza a kárpátaljai magyarság anyanyelven való tanulásának a jogát.

Hol tartunk a decemberi EU-csúcs előtt?

A Magyar Külügyi Intézet fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezett konferencián Szijjártó Péter Magyarország külpolitikáját következetesen a magyar kormány külpolitikájaként írta le, miközben Orbán Viktor miniszterelnök pedig ugyanitt azt mondta, hogy helyreáll a „régi világ”, amikor a „szuverén és önálló külpolitikát” a „miniszterelnök központú külpolitika” jelenti.

Orbán Viktor az Emmanuel Macron francia elnökkel Ukrajna ügyében megtartott találkozója alkalmából a La Pointban december 8-án megjelent interjújában arról is beszélt, hogy az Ukrajnában élő kisebbségek jogairól nem kellene tárgyalni, hiszen ez nem tekinthető csatlakozási előfeltételnek.

A fordulat tehát ebben megtörtént, a kisebbségi jogok helyett Ukrajna EU-s aspirációi kerülnek célpontba, miközben vannak jelei annak, hogy a Kijevvel szembeni „ellenzékiség” egyre inkább Beregszászra és környékére szorul a zsugorodó lélekszámú magyar közösségen belül.

December 8-án az ukrán parlament csomagban szavazott nyolc jogszabálynak – az oktatási kerettörvény, az iskolatörvény, a felsőoktatási törvény, az államnyelvről, az önkormányzatokról, a sajtóról szóló törvények, valamint a kisebbségi törvény – a nemzeti kisebbségek oktatási és nyelvi jogaira vonatkozó cikkeinek módosításáról, összhangban a Velencei Bizottság ajánlásaival.

Így, többek között, az Európai Unió valamely hivatalos nyelvét beszélő kisebbségek számára megmarad az egynyelvű oktatás a 2018 előtt az iskolarendszerbe lépőknek, illetve az ukrán történelem (és a honvédelem) oktatása folyik majd államnyelven a 2018 után belépőknek. A magán-felsőoktatásban szabadon választható a tannyelv az EU hivatalos nyelvei közül.

Ezzel futunk neki a december 14–15-ei EU-csúcsnak, amikor többek között arról kellene dönteni, hogy Ukrajna megkezdheti-e a csatlakozási tárgyalásokat.