A tálib uralom betett az afgán ópiumnak, újra az Aranyháromszög GDP-jét növeli a heroin

Miután a tálibok az amerikai katonák kaotikus távozásának köszönhetően 2021-ben újra megszerezték a hatalmat Afganisztánban, a gyakorlatban eleinte nem nagyon akartak annyira keményen fellépni az ópiumtermesztés ellen. Nem véletlenül: a mák nagyjából az egyetlen életképes növény több száraz afgán régióban is, amire bőven volt világpiaci kereslet is: a világ heroinjának 85 százaléka afgán ópiumból készült.

Ez az arány az elmúlt két évben azonban a töredékére esett vissza. Az UNODOC, az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának idei jelentése szerint az afgán ópiumtermelés 95 százalékkal csökkent, miután tavaly tavasszal a tálibok végül mégiscsak betiltották a máktermesztést.

Azoknak a parasztoknak és napszámosoknak, akiknek addig a mák biztosította lényegében az egyetlen bevételi forrását, ez nehezen elképzelhető egzisztenciális hatással járt, de a tálib fellépés egyúttal átrendezte a világ ópiumpiacát- és kereskedelmét is.

Ennek fő nyertesei a mianmari ópiumbiznisz alakítói, mostanra ugyanis 790 millió tonnás termeléssel ismét a dél-kelet-ázsiai ország (korábbi nevén Burma) lett a világ első számú ópiumellátója.

photo_camera Fotó: YE AUNG THU/AFP

Az UNODOC becslése szerint a mianmari ópiátgazdaság jelenlegi állapotában 1–2,4 milliárd dollár körüli, ami azt jelenti, hogy az ország GDP-jének 1,7–4,1 százaléka származik innen. Elsősorban az északi részről, abból a Laosszal és Thaifölddel határos Aranyháromszögből, ami az afgán máktermesztés felfutása előtt, a hetvenestől a kilencvenes évekig már tartósan uralta a globális opiátpiacot.

Ezt Mianmarban annak idején a helyi kommunista párt sem bánta, hiszen jelentős részben ebből finanszírozták a gerilla hadműveleteiket, a központi hatalom pedig vagy túl gyenge volt ahhoz, hogy érdemben lépjen fel, vagy maga is érdekelt volt az ópiumban.

Az ENSZ-jelentés szerint most is ez a helyzet: a 2020-21-es mianmari puccs óta tovább nőtt a termelés: a termőterület nagyjából a harmadával, és az intenzívebb műtrágyázásnak és más agrártechnológiai fejlesztéseknek köszönhetően a hozam is sokat javult - a bioheroin egyelőre valószínűleg nem az Aranyháromszögből érkezik.