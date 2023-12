Orbán szerint Ukrajna vesztésre áll, a nyugati világnak erre nem volt terve

„Hisszük, ha látjuk” - mondta Orbán Viktor a Mandinernek adott interjújában arra a kérdésre, hogy feloldja-e az Európai Unió az eddig elzárva tartott forrásokat. A miniszterelnök szerint Magyarország minden kérést, feltételt kitárgyalt és teljesített. Az uniós pénzért már semmit sem kell tenni, mert az Magyarországnak jár.

A Zelenszkijjel való argentínai találkozóról. Együtt ültünk a páholyban, tárgyalási helyzetnek nem nevezné. Az ukrán elnöknek volt mondanivalója, Orbán csak válaszolt.

Az ukrajnai, Magyarországnak kedvezni akaró törvénymódosító csomagról. Nyolc éve vették el a kisebbségek jogait. Most csak megszületett egy törvény, ami valamit ad a magyaroknak, tanulmányozzák, de nagy reményeket nem fűz hozzá. A magyar hozzáállás: adjátok vissza a 2015-ben elvett törvényt, ez nem az.

Ukrajna EU-csatlakozásáról. Az EU egy szörnyű hibát készül elkövetni, akkor is, ha 26-an akarják ezt elkövetni. A hiba a következő: a tagságnak világosan szabályozott keretei és részletei vannak. Így volt Magyarország esetében is. Ha ezek a feltételek teljesülnek, lehet dönteni a felvételről. Az EU ezzel a gyakorlattal szakítani akar, mert szerintük az ukrán csatlakozás egy geostratégiai kérdés, csak a háború miatt kezdenénk el a csatlakozást. Orbán szerint ha támogatni akarjuk Ukrajnát, akkor kössünk egy stratégiai partnerségi megállapodást, de ne adjunk tagságot. Ráadásul vannak országok, amelyek hosszú éve tárgyalnak Európával [a Nyugat-Balkán országai]. A magyar álláspont miatt Ukrajna el van zárva az EU-tagságtól, ez nem alku kérdése. Soha nem volt példa egy háborúban álló ország felvételére.

Az USA is kezd kihátrálni Ukrajna támogatásából, ezért engedi át Európának a terepet? A kérdésre a választ nem tudja, de szerinte tény: Ukrajna vesztésre áll, pedig volt egy nyugati stratégia Ukrajna megvédésére, az orosz elnök megbuktatására. Csak győzelmi terv volt, B-terv nem volt, és most mindenki tologatja a felelősséget. Az amerikai elnökválasztáson kinek van kedve egy beragadt ukrajnai háborúról beszélni?

Macronnal való találkozójáról. Elfogytak azok a politikusok, akikkel lehet vizionárius kérdésekről, nagy összefüggésekről beszélni. Macronnál a filozófia is a politikai része, Orbánhoz hasonlóan ő sem naponta harcol a túlélésért, mindketten ráérnek olvasgatni. Macron egy progresszív liberális Európában hisz, Orbán meg a keresztény megújulásban, ettől még jó egymással tárgyalni.

A szuverenitásvédelmi törvényről. A nyugattól és a kelettől is meg kell védeni a magyar szuverenitást. A jogrendszerben voltak lyukak, ahol át tudtak bújni a külföldi érdekeket kiszolgáló baloldaliak.

Az új európai jobboldalról. Sokat csalódott már, korábban is abban reménykedett, hogy létrejön egy csoportosulás, amelyik nem a baloldallal akarja kialakítani a többséget, ahogy az Európai Néppárt teszi. Most is úgy érzi, hogy ismét egy ilyen csoportosulásnak a küszöbén áll, de nem meri elkiabálni.

Ursula Von der Leyenről. „Nem evett meszet”, hogy az Európai Bizottság elnökének újraválasztását támogassa, semmi jót nem kaptak tőle. Jelöltje nincs, mert ez a „nagyfiúk játéka”, tárgyalások vannak.

Számít-e a Fidesznek Budapest az önkormányzati választáson? A Fidesz Budapesten is a legnagyobb politikai erő, még akkor is, ha lehet, hogy ez nem adja ki az 50 százalékot. A Fidesz főpolgármester-jelöltjéről azt mondta, március elején dönt a kérdésről. A magyar ellenzéket nem akarja egy kézlegyintéssel elintézni, csak azért, mert látja és hallja őket a parlamentben. Az igazán nagy erő az, ami mögöttük van, a progresszív, liberális nyugati világ.

Az EU soros elnöki posztjáról, amit 2024 második felében veszünk át. Ez egy organizátori, békés, kiegyenlítő szerep, „másik meló” lesz, nem harcolni kell. Egyszer már volt ilyen [2011 januárjától júniusig], álltuk a versenyt bármely európai országgal.

Huxit? A terv nem az, hogy otthagyjuk, hanem hogy elfoglaljuk Európát. Szeretné, ha Brüsszel és a többi uniós tagállam is komolyan megfontolná, mi az, ami a Kárpát-medencében működik, és azt átvennék.

A sport támogatásáról. Látja a modern világ veszélyeit, szerinte a szülőknek ma nehéz dolguk van, segítségre van szükségük, az egyik ilyen a sport. Ha beadják a gyereket egy egyesületbe, akkor ott jó kezekben van, kemény kézzel bánnak vele, helyt kell állni. Így válhatnak sikeres, boldog, értékes emberekké.