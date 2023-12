Vita nélkül átment a Rákosrendező beépítésére vonatkozó állásfoglalás

A fővárosi közgyűlés támogatta, hogy Rákosrendezőn barnamezős beruházásként, a XXI. század városfejlesztési kihívásaira választ adó klímatudatos és fenntartható ingatlanfejlesztés valósuljon meg – írja a Népszava.

Bár a fővárosi közgyűlés szerdai ülése félbeszakadt, miután Karácsonyék elindultak a Várba, hogy kiálljanak V. Naszályi Márta mellett, később folytatták, a 2024-es költségvetést pedig végül a Fidesz nélkül fogadták el.

A Népszava cikke szerint Budapest büdzséje jövőre több milliárddal lesz karcsúbb, az idei 472 milliárd helyett 2024-ben 448,7 milliárdból gazdálkodhat a fővárosi önkormányzat.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A Rákosrendező beépítésére vonatkozó állásfoglalás végül vita nélkül ment át, a támogatásnak azonban több feltétele is van. A befektetőnek legalább tízezer, a magyarok számára is megfizethető lakást kell építeni, amiket megújuló energiával előállított távhővel kell fűteni. Előre kikötötték azt is, hogy az új negyed nem veszélyeztetheti Budapest meghatározott részeinek világörökségi státuszát, nem szeretnének 90 méteresnél magasabb tornyokat látni a területen.

Emellett szóba került az is, hogy a kormány és a beruházó saját zsebből valósítsa meg az M1-es metró felújítását, meghosszabbítását és a szerelvények cseréjét, építsék meg a Szegedi úti felüljárót és teremtsenek közvetlen kötöttpályás közösségi közlekedési kapcsolatot Angyalföld és Zugló között. Újítsák fel fel a Kacsóh Pongrácz úti felüljárót, biztosítsák a terület északi részének megközelítéséhez szükséges közúti kapcsolatot és hosszabbítsák meg a négyes metrót. Továbbá építsenek új vasútállomást Rákosrendezőn és alakítsák ki az új vágányképet is. Ezeken felül alakítsanak ki legalább 30 hektár zöldfelületet.