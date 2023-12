Mágikus képeken a Putyin elnök főleg szuverenitásról szóló évértékelőjével megszórt Oroszország

Szerdán tartja évértékelő beszédét Vlagyimir Putyin orosz elnöke, aki ezúttal igazi tévéshow-ban számol be arról, hogy az országában minden sokkal jobb, mint egy éve, és talán még a csokoládé-fejadagot is felemelik harminc grammról húsz grammra. Igen, nem véletlen az orwelli kikacsintás: az AFP-n kijött képek szerint a Kremlben semmit nem bíztak a véletlenre, tévékben, okostelefonokon, de még a moszkvai Szaljut feliratú panelóriás falán is a Большой Брат az orosz elnök szavait lehetett követni.

photo_camera Putyin ott

Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

photo_camera Putyin itt

Fotó: STRINGER/AFP

photo_camera Mindenhol

Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

photo_camera Putyin int

Fotó: VLADIMIR GERDO/AFP

A csírájában is pompásan burjánzó demokratikus orosz közéletről egyéb jelek is árulkodtak. Például az alábbi két kis epizód (a továbbiakban elsősorban a Moscow Times élő közvetítését idézem):

Egy fiatalnak tűnő újságíró a távol-keleti Magadan régióból azt mondja Putyinnak, támogatja a döntését, hogy induljon a jövő évi elnökválasztáson, mondván: „Amennyire emlékszem, mindig is ön volt hatalmon”. Az orosz elnöknek arcizma sem rezzen, „nagyon köszönöm”, intézi el a még a magyar közmédiához képest is új szintet jelentő újságírói akciót.

Hárman pedig azért kérnek szót, hogy elmondhassák: kérdésünk nincs is, csak hálatelt szívük: „Kérdés nélkül jöttünk ide, mert nekünk nincs! Csak meg akartuk köszönni, hogy Luhanszkot az Orosz Föderáció részévé tették!” (A fáradhatatlan, hihetetlen munkabírású orosz elnök egyébként 56 kérdésre válaszolt, nem ismerjük mind az 56-ot, de vélhetően komolyan megsorozták ezekkel.)

No, és akkor jöjjenek a beszéd érdemi részei!

Vlagyimir Putyin beszédének középpontjában egy, a mi kormányfőnknek is kedves kifejezés állt: a szuverenitás. „Egy ilyen ország, mint a miénk nem létezhet szuverenitás nélkül, akkor nem létezne”. Szuverenitásvédelemről nem beszélt, arról ők már gondoskodtak az ügynöktörvényükkel, Orbánról (és Ficóról viszont igen).

A Telex összefoglalója szerint azt mondta, hogy sem Orbán, sem Fico nem oroszbarát. Szerinte ők mindketten nemzetbarát politikusok, és a többi kollégájuk az, aki függ egy külső hatalomtól: az amerikai „nagy testvértől”.

Beszélt a békéről is, amiről Orbán szintén gyakran szokott, de kicsit másképp, mint a magyar kormányfő. „Akkor lesz béke, amikor elérjük céljainkat” – mondta, ami nem utal arra, hogy azonnal tárgyalóasztalhoz akarna ülni, vagy hogy olyan fontosnak tartaná a Szijjártó Péter által folyton emlegetett kommunikációs csatornák nyitva tartását.

A Putyinnak feltett kérdések között volt egy, amit Vlagyimir Putyin tett fel. Mármint nyilván az összeset, de itt el is játszották, hogy egy szentpétervári diák a deepfake technológiát használva Putyinnak adta ki magát, és azt kérdezte az orosz vezetőtől, hogy mit gondol a mesterséges intelligencia térnyeréséről. Ha ez nem volt leegyeztetve a Kremllel, akkor a diákról valószínűleg most hallottunk utoljára, de abból, hogy Putyin ezt a kérdést felhasználhassa arra, hogy elmondja: nincsenek dublőrei, a képernyőn látható deepfake Putyin „az első dublőröm”, arra következtetünk, hogy minden a lehető legnagyobb rendben.

Putyin azt is mondta, hogy mozgósítás nem kell, a hadsereg létszáma év végére félmillióra nő, és hogy ebből 244 ezer orosz katona harcol a „a hadműveleti területeken” (ugyebár a négy ukrán megyét és a Krímet már magukénak tekinti). Meg azt is, nőtt a gazdaság, csökkent a munkanélküliség, Oroszország virágzik.

És lassan jöhet az a csokoládéfejadag-emelés. Akár tizenöt grammra is.