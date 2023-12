Még nemzetközi viszonylatban is brutálisan drága a budapesti karácsonyi vásár

Míg a budapesti karácsonyi vásárban 3900 forintba kerül egy lángos, addig ugyanez Bécsben és Pozsonyban körülbelül 2600 forintba, Bukaresten pedig csak 1143 forintba. A szegeder.hu riportere összehasonlította a bécsi, a pozsonyi, a bukaresti, a budapesti és a szegedi karácsonyi vásárok árait, és elég megdöbbentőek a különbségek.

Azt Szily László cikkéből eddig is tudtuk, hogy idén még a szokásosnál is drágább a Vörösmarty téren a karácsonyi vásár, de a Szegeder cikkéből jól látszik, hogy nemzetközi viszonylatban is borsosak az árak.

Töltött káposztát például Bukaresten 2287 forintnak megfelelő összegért lehet vásárolni, míg Budapesten 5500 forintért. A sima mezei sült krumpli is Budapesten bizonyult a legdrágábbnak: Bukaresten mindössze 610 forintot kell fizetni érte, Bécsben 2200-at, míg Budapesten 3000 forintot. Sült kolbászban is vezetjük a mezőnyt: Bukaresten 2668 forintba kerül, Bécsben 3056 forintba, Budapesten pedig 5500-ba. Érdekesség, hogy Szeged-Bukarest viszonylatban nincs olyan nagy különbség az árakban, például Szegeden 2000 forintért adják a füstölt sertéscsülköt, míg Bukaresten 2135 forintért.

Egyedül a forralt vörösbor tekintetében előzi meg Pozsony és Bécs Budapestet. Két és fél decit 770 forintnak megfelelő román lejért kínálnak, ami inkább a szegedi árkategória, ahol 3 deci nagyjából 600 forint. Budapesten ezért 1500-at, Pozsonyban 1700-at, Bécsben akár 2300-at is elkérhetnek, bár a bécsi forralt borhoz bögrét is adnak.