Autóhitelre van szükség? Erre számíthatsz 2024-ben

Ha hitelre vennénk autót, akkor számos buktatóba belefuthatunk. Mutatjuk a lehetőségeket.



Az autóvásárlók sokszor kifejezetten gyors megoldást keresnek, például azért, mert munka miatt van szükség új járműre. Ennek ellenére fontos jól választani finanszírozást, mert egy rossz döntéssel jelentős, és ami talán még bosszantóbb, felesleges plusz költségekbe verhetjük magunkat.

Hitel autóvásárlásra - melyik kölcsöntípust válasszuk?

Nagyon nem ajánlott például hitelkártyával finanszírozni az autóvásárlást, ez ugyanis nem erre van kitalálva. Egy hitelkártya adósság THM-e – teljes hiteldíj mutató, ami a kamaton felül a hitelfelvételhez kapcsolódó egyéb költségeket is tartalmazza - például akár 40-50%-os is lehet, ami azt jelenti, hogy hogy 1 millió forint után bizony évi 400-500 ezer forint kamatot is fizethetünk a banknak.

Nem érdemes a vásárlás miatt végletekig kiüríteni a folyószámla hitelkeretünket sem, mert bár ezek kamata barátságosabb (már ha a 30-35%-os kamat annak mondható), a cél itt is az, hogy a hónap elején érkező fizetésünk visszatöltse a keretet, különben a tartozást folyamatosan magunk előtt görgetjük, ami azután folyamatosan kamatozik.

Szóba jöhet még az autólízing, ami elsősorban az új autóknál népszerű, hiszen ezek THM-e a jelenlegi kamatkörnyezetben viszonylag kedvező, ám a konstrukció jellegéből adódó kötöttségek miatt nem minden esetben lehet jó választás. A lízingcég elvárhatja például, hogy casco biztosítást kössünk, illetve az autó futamidő alatti értékesítése sem éppen egyszerű. Fontos ugyanakkor, hogy a lízingnél mindenképpen szükség van önerőre (minimum 20-30%) a vásárláshoz, így ha ez nem áll rendelkezésre, más finanszírozási formát kell választanunk az autóvásárláshoz.

Lényegesen rugalmasabbak a személyi kölcsönök, amelyek THM-e 13-20% között van, függően a hitelösszegtől, az igazolt jövedelem nagyságától és természetesen a választott banktól. (Jellemzően nagyobb hitelösszeg és magasabb jövedelem esetén olcsóbb a hitel.) Az autóhitel tulajdonképpen egy személyi kölcsön, melynek legnagyobb előnye a gyors hitelbírálat, a szabad felhasználás, valamint az, hogy nincs szükség az igényléshez ingatlanfedezetre. Nagy előny még, hogy itt önerő nélkül is megvásárolható a jármű, hiszen az autóhitel és az ebből megvásárolt gépjármű között gyakorlatilag nincs kapcsolat.

Ezen kívül a szabad felhasználású jelzáloghitelek jöhetnek még szóba, ami elsősorban nagyobb hitelösszeg esetén lehet előnyös, mert bár az átfutási idő hosszabb (kb. 1 hónap), az egyszeri költsége magasabb (egy 5 millió forintos hitelnél körülbelül 150-180 ezer forint) és ingatlanfedezetre is szükség van hozzá, akár 10-11%-os THM-mel is igényelhető. (A pontos érték itt is függ a hitelösszegtől, a nettó jövedelemtől, a kamatperiódustól és persze a választott hitelintézettől.)

Autólízing – finanszírozás sok kötöttséggel

Különösen az új autóknál találkozhatunk nyílt és zárt végű lízingajánlatokkal, ám ezek sokszor meghatározott modellekre és felszereltségekre vonatkoznak csak. Mindkét konstrukció esetében azonos, hogy az autót a minimum 20-30%-os önrész kifizetését követően havi lízingdíj ellenében használhatjuk, a tulajdonos pedig a futamidő végéig a lízingcég marad. A nyílt végű autólízing kizárólag cégek számára elérhető, itt a futamidő végén dönthetünk, hogy maradványértéken megvásároljuk-e a járművet, míg zárt végű lízingnél a futamidő végén automatikusan tulajdonosok leszünk. Találkozhatunk ugyanakkor olyan zárt végű ajánlattal is, hogy amennyiben úgy döntünk, az autót a lízingcég maradványértéken visszavásárolja tőlünk az 5 éves futamidő végén, ami tulajdonképpen garancia arra, hogy az autó ennyit minimum érni fog ekkor.

Az, hogy a lízingcég a tulajdonos a futamidő alatt némi kötöttséget jelent, előírhatják például a megfelelő szervizelést, a casco biztosítás kötését, illetve az autó idő előtti értékesítésekor a fennálló tartozást egyösszegben vissza kell fizetni.

Előny ugyanakkor, hogy az új autók vásárlásához elérhető lízingajánlatok között megszokott a 4-5%-os THM, ami a jelenlegi kamatkörnyezetben nagyon kedvező, de ha szerencsénk van, akár 0%-os THM-et is kifoghatunk egy-egy akció erejéig.

A 4%-os THM egy 8,8 millió forintos, 50% önerővel megvásárolni kívánt autó esetében például azt jelenti, hogy ha a 4,4 millió forint hitelt 36 hónap alatt fizetnénk vissza, akkor a bruttó lízingdíj 130 000 Ft lesz, így összesen 267 000 forinttal kell a tőkén felül visszafizetni a bank részére, vagyis ennyi lesz a zártvégű lízingfinanszírozás költsége.

Amennyire jól működik az új autók esetében a lízingfinanszírozás, használt autóknál már nem annyira gyakori, más csak azért sem, mert sokan kötöttségek és önerő nélkül akarnak autót vásárolni.

Személyi kölcsön, mint autóhitel

A személyi kölcsönök ingatlanfedezet nélkül, rövid átfutási idővel igényelhető, többnyire szabad felhasználású hitelek, így ezzel akár önerő nélkül is megvásárolható egy autó. A személyi kölcsönök maximális összege bankonként eltérő: van pénzintézet, ahol legfeljebb 7 millió forint igényelhető, de két bank (UniCredit, Erste) akár 12 millió forintig is elmegy megfelelő összegű (legalább 600 000 Ft) igazolt jövedelem esetén. Különösen magas hitelösszegnél lényeges, hogy az autóhitelek maximális futamideje jelenleg 8 év, de vannak bankok, amelyeknél ez 7 év, így a havi törlesztő ilyen esetben viszonylag magas lesz.

A személyi hitelek THM-e 13-25 százalék között szóródik, függően a hitelösszegtől, az igazolt jövedelem nagyságától és a kiválasztott banktól. Egy 3 millió forint összegű szabad célú személyi hitel THM-e (3 éves futamidő, végig fix kamat, 500 ezer forint nettó igazolt jövedelem) például jelenleg 14,41-25,1 százalék között van a Bankmonitor hitelkalkulátor szerint, ami 102 -115 ezer forint havi törlesztőket jelenthet. Amennyiben 5 millió forint autóhitelre lenne szükségünk (5 éves futamidő, végig fix kamat, 500 ezer forint nettó igazolt jövedelem), akkor 13,99 – 21,47%-os THM-ekkel találkozhatunk, ami 115 – 130 ezer forint havi törlesztőket jelentene. Ha pedig kimaxolnánk a lehetőségeinket, és 12 millió forint fedezetlen hitelt vennénk fel 8 éves futamidőre (ez az elérhető legnagyobb összeg és futamidő), akkor 600 ezer forint nettó jövedelemmel 12,91% és 14,93% a két elérhető hiteltermék THM értéke, ez alapján pedig 196 ezer forint, illetve 206 ezer forint havi kiadásra számíthatnánk.

A szabad célú személyi kölcsönön sajátossága, hogy a finanszírozás és a hitelből megvásárolt autó nem kötődik egymáshoz, így nincs szükség önerőre. Lehetőségünk van ráadásul a vételárnál kisebb vagy nagyobb összeget felvenni, attól függően, hogy mire van szükségünk. Ez utóbbi akkor jöhet jól például, ha a vásárlást követő szervizelés költségeit, illetve az autóvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadásokat is szeretnénk hitelből finanszírozni.

Mivel a hitel mögött nem maga az autó a fedezet, a jármű bármikor szabadon értékesíthető, ám a törlesztőket természetesen ezt követően is fizetni kell. Bár személyi kölcsönből, vagy autóhitelből történő vásárlásnál nem kötelező casco biztosítást kötni, ez különösen nagy értékű autóknál mégis megfontolandó, ha ugyanis a tulajdonunkat ellopják, esetleg totálkáros lesz, akkor úgy fizethetjük tovább a hitelünket, hogy már nincs autónk.

Autóvásárlás szabad célú jelzáloghitelből

A szabad felhasználású jelzáloghitel annyiban különbözik egy lakáshiteltől, hogy a kapott összeg itt bármire költhető, a bank erről nem kér utólag sem igazolást. Jelzáloghitelről lévén szó mindenképpen szükség van ingatlanfedezetre, a hitelösszeg pedig reálisan az ingatlan becsült forgalmi értékének 50 százaléka szokott lenni legfeljebb. (A lakáscélú hiteleknél ez az arány magasabb.) Fontos, hogy a fedezetül szolgáló ingatlan saját tulajdonunkban legyen, vagy ha másé, akkor ő is bekerül adóstársként a hitelbe. (A házastársak automatikusan adóstársak lesznek, bár vannak megoldások, amelyekkel ez elkerülhető.)

Kisebb hitelösszeg esetén a szabad célú jelzáloghitel ellen szól, hogy ezek induló költsége (értékbecslés, szerződés közjegyzői okiratba foglalása, földhivatali ügyintézés) kifejezetten magas, például egy 5 millió forintos hitelnél elérheti a 150 ezer forintot. Ezen kívül a jelzáloggal terhelt ingatlanra később már nehezebben vehető fel jelzáloghitel, ugyanis a bankok nem szívesen állnak be egymás mögé jelzálogjoggal. (Egy esetleges nemfizetés esetén sorrendben elégítik ki a hitelezőket, így amelyik hátrébb van, az kisebb eséllyel jut hozzá a pénzéhez.) Arról sem szabad megfeledkezni, hogy egy jelzáloghitel átlagos átfutási ideje 1 hónap körül van, ezért, ha gyorsan kell autó, akkor ez nem biztos, hogy menni fog ilyen finanszírozással.

A szabad célú jelzáloghitelek mellett szól ugyanakkor az áruk: például 5 millió forinthoz végig fix kamattal (500 ezer Ft igazolt nettó jövedelem, 3 éves futamidő) 11,5-11,83% közötti THM-ekkel lehet most hozzájutni, ami 109 – 110 ezer forint közötti havi törlesztőket jelent. Ez egy hasonló személyi hitelhez képest 7-20 ezer forint pénzügyi előnyt jelent, ami teljes visszafizetésben 420 ezer – 1,2 millió Ft differencia. Ugyanakkor számítani kell arra, hogy még egy ilyen viszonylag kicsi hitelösszegnél is 150-180 ezer Ft lesz az igénylés egyszeri költsége, míg az autóvásárlásra is fordítható személyi hiteleknél többnyire nem jár kiadással az igénylés.