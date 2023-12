A fővárosba buszoztatott boszniai szerbek döntötték el a belgrádi választást az ellenzék szerint

A szerbiai egyesült ellenzék azt ígéri, minden nap tüntet, amíg meg nem semmisítik a szerintük elcsalt belgrádi helyhatósági választások eredményét.

Azt elismerik, hogy a köztársasági választást elvesztették, de ekkora, közel egymilliós ellenzéki szavazótömb 12 év óta nem volt az országban.

A nemzetközi közösség megosztott a választások tisztaságának megítélésében.

Szlovákiában kedden volt az utolsó kormányellenes tüntetés Robert Fico őszi hatalomra jutása után, azt ígérik, hogy januárban folytatják. Szerbiában viszont a vasárnapi választás után még csak most kezdődtek el a tüntetések, a szervezők azt ígérik, minden nap az utcán lesznek. Ez egyáltalán nem szokatlan, Slobodan Milošević Szerbiájában is előfordult ilyen, a végül a vesztét okozó 2000-es forradalmat leszámítva nem túl nagy sikerrel.

photo_camera Meddig még? - kérdezik tábláikkal a tüntetők Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Belgrádban nem volt sima

Az előrehozott köztársasági parlamenti, vajdasági tartományi és belgrádi közgyűlési választás közül az első kettő sima volt, Aleksandar Vučić köztársasági elnök már-már állampártja, a Szerb Haladó Párt abszolút többséggel nyert.

Botrány a belgrádi választásból lett, amit a baloldali-liberális ellenzék előzőleg nyerhetőnek tartott. A Szerb Haladó Párt végül öt százalékponttal nyert ugyan, de 49 képviselővel nem lett meg az abszolút többsége. Ehhez koalíciós partner kellene, a szóba jöhető Branimir Nestorović azonban elzárkózik ettől, nem akarja rögtön elhasználni vadonatúj pártját. Ő az a tüdőgyógyász, aki 2020-ban, a koronavírus-járvány kitörésekor azzal vált hírhedtté, hogy a szerb nőknek azt ajánlotta: menjenek Olaszországba, a Covid gócpontjába vásárolni, ott nagy leértékelések vannak.

Már a szerbiai pártpolitika minden rezdülését köztársasági elnökként is felügyelő Vučić is azt mondja, ha nincs koalíciós partner, jöjjenek az új választások. A Szerb Haladó Párt Belgrádban különben azt az Aleksandar Šapićot indította, aki a kétezres években a világ egyik legjobb, világ- és Európa-bajnok vízilabdázója volt, az olimpiai aranyérem megnyeréséhez vezető utat háromszor is Kemény Dénes magyar válogatottja zárta el.

photo_camera Az elvileg pártok fölött álló köztársasági elnök szemérmetlenül tolta a Szerb Haladó Párt, így az egykori vízilabdás Šapić kampányát is Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Éhségsztrájkkal és tüntetéssel az eredmény megsemmisítéséért

Az ellenzék a választás megsemmisítését követeli, szerintük csalás történt. Azt állítják, hogy a hatalom boszniai szerbeket buszoztatott Belgrádba, az ő jogtalan szavazataival nyertek a haladók. A gyanú szerint ők a belgrádi Arénában, egy sportcsarnokban működtetett illegális szavazóhelyiségben szavaztak. Megpróbáltak ide bemenni a Köztársasági Választási Bizottság munkatársai is, őket azonban nem engedték be. Az ellenzék szerint a boszniaiak nem kaphattak volna belgrádi lakcímet, mert nem élnek Belgrádban. Attól félnek, hogy a jövőben ez lesz a minta, más szerbiai helyhatósági választásokat is az odabuszoztatott boszniai kettős állampolgárokkal fognak majd eldönteni.