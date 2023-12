Szerbia és Vajdaság Vučićé, de Belgrádot nem akarja veszni hagyni az ellenzék

A parlamenti és a vajdasági választást simán megnyerte Aleksandar Vučić köztársasági elnök pártja, a Szerb Haladó Párt.

A belgrádi eredményeket az ellenzék vitatja, a várost egyik oldal sem tudná egyedül kormányozni, ott akár új választás jöhet.

Parlamentbe került a covidot relativizáló tüdőgyógyász-gyermekorvos, aki a járvány hajnalán Vučićcsal nevetgélve ajánlotta a szerb nőknek, hogy menjenek Olaszországba vásárolni, mert ott most nagy leértékelések lesznek.

A Vajdasági Magyar Szövetség kétezerrel növelni tudta szavazói számát 2022-höz képest, miközben a magyarság soha nem látott ütemben fogy Szerbiában.

Szerbiában nem történt semmi különös, a parlamenti, a vajdasági tartományi és a belgrádi választáson is nyert az autoriter hajlamú Aleksandar Vučić köztársasági elnök pártja. Vučićnak papíron már semmi köze a Szerb Haladó Párthoz, valójában viszont olyannyira van, hogy neve a párt választási listájának a nevében is szerepelt: Aleksandar Vučić – Szerbia nem állhat meg. Ennek az a magyarázata, hogy személye jóval népszerűbb pártjánál. A választás éjszakáján a párt nevében is ő állt ki nyilatkozni.

photo_camera Aleksandar Vučić a vasárnap esti győzelmi sajtótájékoztatón Fotó: SAMAR JORDAMOVAC/Anadolu via AFP

Az igazi hatalom Szerbiában tíz éve ott van, ahol éppen Vučić van. Ha a miniszterelnöki székben ül (2014-17), akkor ott, ha a köztársasági elnökiben (2017-től), akkor ott. A párt várhatóan 128 helyet szerez a 250 fős képviselőházban, vagyis megvan az abszolút többsége, akár koalíciós társak nélkül is nekifuthatna az újabb ciklusnak. Mellesleg az alig 15 éves pártnak holtversenyben ez a második legjobb választási szereplése. A 157 mandátumos csúcs 2020-ból megközelíthetetlen, akkor ugyanis az ellenzék bojkottálta a választásokat.

Az államgépezet és a média a hatalom szolgálatában

A baloldali és liberális ellenzék - magyarországi társaikhoz hasonlóan - mindennel próbálkozott már. Most éppen összefogva indult tizenöt párt koalíciója. A májusi, 19 halálos áldozatot követelő iskolai lövöldözések nyomán tüntetések kezdődtek az országban, ebből nőtt ki az ellenzék közös listája, a Szerbia az Erőszak Ellen.

photo_camera Miroslav Aleksić, a Szerbia az Erőszak Ellen egyik vezetőjének vasárnap esti sajtótájékoztatója Fotó: Marko Djokovic/MTI/MTVA

Az államgépezetet és a közszolgálati médiát már évek óta a Szerb Haladó Párt szolgálatába állítják, a választási szabályokon folyamatosan farigcsálnak. A kormányváltásra így - az ellenzék teljesítményétől függetlenül - éppen annyi esély volt, amennyi Orbán Viktor Magyarországán vagy Recep Tayyip Erdoğan Törökországában szokott lenni. További hasonlóság, hogy a szerb választáson is a vidék a hatalom legfőbb támasza. Az ellenzéki összefogás miatt a belgrádi városi közgyűlés helyeiért 2012 óta most volt a legszorosabb a verseny, de így is nagy valószínűséggel a Szerb Haladó Párt nyert. Az más kérdés, hogy akár új választást is kiírhatnak, mert egyik párt sem tud partnerekkel sem abszolút többséget szerezni. (A választás előtt az ellenzékiek a háttérben arról beszéltek, hogy országosan, illetve a Vajdaságban nincs sok esélyük a győzelemre, de Belgrád igenis nyerhető.)

Egy kis rásegítés Boszniából buszokkal

Az ellenzék szerint Belgrádban választási csalás történt, ezért hétfő estére tüntetést hívtak össze a városházához. A Szerb Haladó Párt a szavazatok többségének megszámlálása után csupán 20 ezer szavazattal vezet, az ellenzék szerint azonban 40 ezer boszniai szerbet buszoztattak Belgrádba, hogy leadják jogtalan szavazatukat. A gyanú szerint ők a belgrádi Arénában, egy sportcsarnokban működtetett illegális szavazóhelyiségben szavaztak. Megpróbáltak ide bemenni a Köztársasági Választási Bizottság munkatársai is, őket azonban nem engedték be.

Egy jogászprofesszor szerint a boszniaiak nem kaphattak volna belgrádi lakcímet, mivel életvitelszerűen nem élnek a szerb fővárosban. „Figyelembe véve, hogy mindezeket a személyeket buszokkal hozták valahonnan és gond nélkül elmondták a kamerába, hogy honnan érkeztek, egyértelmű, hogy nem volt semmilyen jogalapja annak, hogy ők felkerüljenek az itteni névjegyzékre, illetve, hogy lakcímet kapjanak Belgrádban - mondta. - Tehát ez azt jelenti, hogy valaki törvényt sértett, amikor ide beírta őket.” A kormány tagadta, hogy az Arénában illegális szavazóhelyiség működött volna, bár az is különös, ha ott csak eligazítást kaptak volna arról, hogy kinek hová kell mennie szavazni. A hatalom szerint nem tilos szervezetten érkezni a választásra és leadni a szavazatot, ha egyébként szerepelnek a szavazói névjegyzékben.

A múlt sötét árnyai

A harmadik helyen jutott a parlamentbe Slobodan Milošević egykori szocialista pártja. Fennállásuk során csak egyszer, 2007-ben értek el a mostani 6,7 százaléknál rosszabb eredményt, így a pártelnök, Ivica Dačić lényegében felajánlotta lemondását. Régi motoros ő, a párt szóvivőjeként Milošević-csel együtt csinálta végig a háborús, nélkülözős, embargós kilencvenes éveket, majd lett mára Vučić örökös koalíciós partnere.

Mellesleg Vučićnak is megvan a maga múltja. Mai tetteiből sok mindent megmagyaráz, hogy politikai szocializációja a Milošević-rezsim idejére esett. Kritikusai szerint az általa fenntartott rendszer sem sokban különbözik attól, pártjuk már-már állampárt, és mindketten olyan politikusok, akiket az ideológia csak addig érdekel, amíg hasznuk van belőle. A Vojislav Šešelj-féle radikálisoktól indult, Šešelj volt az a pártvezető, aki a vajdasági magyarokat egy szendviccsel indította volna útnak a határ felé. Ma már senkit nem érdekel, hogy például 1995-ben a radikális párt főtitkáraként Vučić azt javasolta, hogy a boszniai NATO-bombázásra válaszul a boszniai szerbek muzulmán állásokat lőjenek Szarajevóban és Kelet-Boszniában. Ahogy az is nagyon messze van már, amit Milošević tájékoztatási minisztereként az 1999-es jugoszláviai NATO-bombázás idején mondott „a terrorista, alattomos és gyáva támadásról”, ami „az USA és csatlósai neonáci politikájának bizonyítéka”.

photo_camera Tömeg a Szerb Haladó Párt választási nagygyűlésén Fotó: OLIVER BUNIC/AFP

Vučićnak különösebb elvei nincsenek, célja a hatalom megragadása és megtartása. Ennek érdekében fordított hátat pártelnökének, a hágai börtönben raboskodó Vojislav Šešeljnek és követte a 2008-as pártszakadás után a haladó párt alapítóját, Tomislav Nikolićot, és igyekezett azokban az években Szerbiát a Nyugathoz közelíteni.

Viccpárt helyett

Hogy a centrális erőtér Szerbiában is meglegyen, a parlamentbe jutott a nemzeti konzervatív, monarchista Nemzeti Demokratikus Alternatíva, ami Vučićtól jobbra helyezkedik el. A 4,8 százalékkal kicsit alulmúlták tavalyi szereplésüket. Az igazán szélsőjobbos Dveri kiszorult a parlamentből. És nem sikerült visszajutnia Šešelj radikálisainak sem, sőt, őket még kilencezer szavazattal a Vajdasági Magyar Szövetség is megelőzte. (Mellesleg pikáns helyzet, hogy Belgrádban a két párt a haladókkal együtt közös listán szerepel, Pásztor Bálint VMSZ-elnök emiatt sértődött magyarázkodásra is kényszerült.)

Egy üde színfoltja is lesz a parlamentnek, igaz, itt ezt nem kalózpártnak vagy viccpártnak hívják, hanem úgy, hogy Mi – A Nép Hangja. A párt egy igazi one-man-show, Branimir Nestorović gyermek- és tüdőgyógyász vezeti, aki a koronavírusjárvány kitörésének napjaiban a háttérben nevetgélő Vučićcsal állt ki egy sajtótájékoztatón, és azt mondta: „A nőknél a vírus enyhébb lefolyású, mint a férfiaknál, nem halnak meg a vírustól. Tehát a nők szabadon vásárolhatnak Olaszországban, mert hallom, hogy ott most nagy kedvezmények lesznek, mert senki nem akar odamenni.”

(Éppen azokban a napokban tarolta le Észak-Olaszországot a vírus.) Azt is mondta, hogy ez a világ legnevetségesebb vírusa, az embargót, bombázást átélt szerb népnek nincs mitől tartania. Meg hogy a szerbek génállománya ellenállóbb, mint az olaszoké. Maga Vučić az említett sajtótájékoztató előtt pár nappal javasolta a belarusz Alekszandr Lukasenkóhoz hasonlóan: „Ahol alkohol van, ott a koronavírus nem terem meg, azaz megvan az ürügy, hogy naponta több pohárral is fogyaszthassanak pálinkát.”

Alig telt el két-három hét, és Vučić már szó szerint könyörgött, hogy jelentkezzenek azok, akik Olaszországban, a vírus gócpontjában jártak, majd kihirdette a szükségállapotot.

Magyarok a hatalom szolgálatában

A Vajdasági Magyarok Szövetsége igazi összekötő kapocs az egymással soha ilyen jó viszonyt nem ápoló szerb és magyar vezetés, Vučić és Orbán Viktor között. Egyszerre két autokráciára törő rendszernek a kiszolgálói, de meg kell hagyni, hogy kisebbségi pártként ennél jobban nem tudnák képviselni az érdekeiket. Egyrészt a plurális kisebbségi színtereken (lásd Szlovákia) sokaknak fáj, hogy a magyar pártok megosztják erőiket, így kevesebb esélyük van bekerülni a parlamentbe. Itt ilyen veszély nincs, az ősszel elhunyt Pásztor István-féle vezetés mindenkit elsöpört, aki veszélyes lehetett volna hatalmára. Másrészt - ez a világon mindenhol így van - igazán hatékony kisebbségi politikát ellenzékből szinte lehetetlen folytatni, hiszen pénzt szerezni bármire csak a kormány támogatásával lehet. Nos, a VMSZ 2014 óta támogatja a kormányt.

photo_camera Pásztor Bálint, a VMSZ megbízott elnöke a választás éjszakáján Fotó: Molnár Edvárd/MTI/MTVA

A mostani választási eredmény visszaigazolja eddigi politikájuk helyességét, mert bár félelmetes ütemben csökken a vajdasági magyarok száma, ez a szavazatokban nem látszik meg, sőt. A tavalyi 60 ezer után most 62 ezren szavaztak a pártra (hol van már a Vajdasági Magyar Demokratikus Közösség 140 ezer szavazata 1992-ből?), öt helyett pedig hat képviselője lesz a parlamentben. Ők biztos jól jártak, de az kérdés, hogy ugyanez elmondható-e a vajdasági magyarokról, akik tíz év alatt a szerbiai átlagnál jóval nagyobb arányban, 27 százalékkal lettek kevesebben, és akik közül sokan inkább szerb pártra adták szavazatukat. Talán emiatt is van, hogy Szabadkán, ahol a kétezres évekig magyar volt a polgármester, immár a harmadik helyre szorult a VMSZ.