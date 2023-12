WHO: A Gázai övezet északi részén egyetlen működőképes kórház sem maradt

„Északon valójában egyetlen működőképes kórház sem maradt” – mondta Richard Peeperkorn, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) gázai képviselője. A WHO és az ENSZ missziójának résztvevői pokoli állapotokról számoltak be, amikor a Gázai övezet északi részén található kórházakba vittek szállítmányokat, írja a BBC. A négy megmaradt kórház nagyon korlátozott ellátást tud csak nyújtani.

photo_camera Kárfelmérés az Al-Shifa kórház előtt 2023. november 26-án, az Izrael és a Hamász közötti tűzszünet harmadik napján Fotó: OMAR EL-QATTAA/AFP

„Az Al-Ahli kórházat elárasztották a sürgősségi ellátásra szoruló betegek. Az udvaron a holttesteket sorokban helyezték el, mivel nem tudták őket biztonságban és méltó módon eltemetni” - írja az X-en Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója, aki arról számolt be, hogy két napja műtöttek utoljára Gáza északi részén, azóta a műtők már nem működnek.

A WHO csoportvezetője azt mondta, az emberek jószerével már csak a halálra várnak a kórházakban. Sean Casey szerint nem maradt sebészeti kapacitás, a súlyosan sérült betegek belehalnak a fertőzésekbe, de az élelmiszer és a víz is hiányzik.

A szervezet főigazgatója azt írta, minden eddiginél nagyobb szükség van a humanitárius tűzszünetre, hogy „megerősítsük és feltöltsük a megmaradt egészségügyi létesítményeket, hogy orvosi szolgáltatásokat nyújtsunk a több ezer sebesültnek és az egyéb alapvető ellátásra szorulóknak, és mindenekelőtt, hogy megállítsuk a vérontást és a halált.”

Az ENSZ múlt héten fogadott el egy határozatot, melyben tűzszünetre szólítják fel a háborúzó feleket. Bár az Egyesült Államok nem támogatta a határozatot, azt kommunikálta, ha Izrael folytatja a válogatás nélküli bombázásokat, lassacskán elveszítheti támogatóit. A Hamász azt állította, csak akkor hajlandó további túszokat elengedni, ha megegyeznek az újabb tűzszünetről. A Hamász vezetője szerdán Kairóba utazott tárgyalni a tűzszünetről, és Izrael is jelezte, hogy túszokért cserébe hajlandó lenne ismét szüneteltetni a harcokat.