Putyin karácsonyi üzenete: jöhet a tűzszünet, ha vihetek minden megszerzett területet

Napra pontosan egy évvel ezelőtt írtam egy cikket ezzel a címmel: Putyin karácsonyi üzenete: Az orosz nép készüljön az örök háborúra. Sokat változott azóta a helyzet. A New York Times karácsony előtt egy nappal publikált egy nagy cikket, számos orosz és nyugati forrásra hivatkozva, akik szerint

Putyin mindenféle közvetítőkön keresztül azt üzeni a Nyugatnak, hogy hajlandó a tűzszünetre, ha azt tudja győzelemnek beállítani.

Befagyott határ

photo_camera 2023 januárjában készült kép egy ukrán csapásban elpusztult orosz táborról, Donyeckben Fotó: STRINGER/AFP

Az orosz diktátor állítólag szeptember óta többször is jelezte ilyen rejtett módon, hogy nyitott volna olyan tűzszünetre, amely a jelenlegi vonalak mentén befagyasztja a harcokat. Ez persze messze elmarad nyilvánosan hirdetett céljától, ami az Ukrajna feletti uralom megszerzése, mégis ezt állítja két, a Kremlhez közel álló, magas rangú egykori orosz tisztviselő, valamint amerikai és nemzetközi tisztviselők, akik Putyin embereinek üzenetét megkapták.

A Times szerint ez újabb példája annak, hogy zárt ajtók mögött az opportunizmus és a rögtönzés határozza meg Putyin háborús politikáját. Az őt régóta ismerő oroszokkal és a Kreml belső működésébe betekintést nyerő nemzetközi tisztviselőkkel készített több tucatnyi interjú olyan vezető képét mutatja, aki manőverezéssel igyekszik csökkenteni a kockázatokat és nyitva tartani a lehetőségeit egy olyan háborúban, amely hosszabb ideig tart, mint amire számított.

Miközben Putyin a nyilvánosság előtt heves retorikát használ és hosszú háborúra készíti a népét, a háttérben azt a vágyát fejezi ki, hogy már most győzelmet hirdethessen és léphessen tovább.

Egy nemzetközi tisztviselőnek azt mondták vezető orosz tisztviselők ősszel, hogy készek tárgyalásokat folytatni a tűzszünetről, de a csatatéren ott akarnak maradni, ahol most állnak.

A Times is megjegyzi: nincs bizonyíték arra, hogy Ukrajna vezetői elfogadnának egy ilyen alkut, hiszen ígéretet tettek arra, hogy visszaveszik az összes területüket. Egyes amerikai tisztviselők szerint ez a Kreml korábban is alkalmazott félrevezetési kísérlete lehet, és Putyin valójában nem akar kompromisszumot. Volt orosz tisztviselők hozzáteszik azt is, hogy Putyin könnyen meggondolhatja magát, ha az orosz erők lendületbe jönnek.

Kedvező pillanat

photo_camera Normális élet Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Putyin azt mutatja, hogy megszállottja az „eredeti orosz földek” visszafoglalásának, de a legtöbb orosz számára fontos, hogy a normális életet folytassa. Miközben évekig tartó háborúra készíti fel Oroszországot, a diktátor csendben igyekszik egyértelművé tenni, hogy készen áll a háború befejezésére. „Tényleg hajlandó megállni a jelenlegi pozíciókban” - mondta az egyik magas rangú korábbi orosz tisztviselő a New York Timesnak, továbbadva azt az üzenetet, amelyet szerinte a Kreml csendben küldött. De hozzátette: „Egy métert sem hajlandó hátrálni”.

A jelenlegi és volt tisztviselők szerint Putyin úgy látja, hogy a tényezők összejátszása kedvező pillanatot teremt egy megállapodásra: a patthelyzetben megrekedni látszó frontok, a csalódást keltő ukrán offenzíva következményei, a Nyugat támogatásának lankadása, és a figyelmet másfelé irányító gázai háború.

Putyin szóvivője, Dmitrij Peszkov az interjúkérés elutasítása után azt válaszolta a Times-nek, hogy "koncepcionálisan ezek a tézisek, amelyeket ön előadott, helytelenek". Arra a kérdésre, hogy Oroszország kész-e tűzszünetre a jelenlegi harcvonalakon, az elnök közelmúltbeli kijelentéseire utalt; márpedig Putyin nemrég azt mondta, hogy Oroszország háborús céljai nem változtak.