Putyin karácsonyi üzenete: Az orosz nép készüljön az örök háborúra

photo_camera Tájékoztató a Honvédelmi Minisztériumban Fotó: SERGEY FADEICHEV/AFP

Az orosz elnök több hagyománnyal is szakított idén év végén, és ezekből tanult kremnilógusok messzemenő következtetéseket vonnak le. Andrej Szoldatov és Irina Borogan újságírók, az orosz titkosszolgálatok világának bennfentes ismerői is erről írnak Putyin évvégi üzenete: Fogadd el az örök háborút (Embrace the Forever War) című elemzésükben.

Mi is írtunk róla, hogy - 2012 óta először - Putyin nem tartja meg éves nagy sajtótájékoztatóját. Nem, vagy csak később intéz beszédet a Szövetségi Gyűléshez (a parlament két házához), amit az alkotmány szerint még az év vége előtt meg kellene tennie. Ráadásul az újévi fogadás is elmarad a Kremlben. A rendszert jól ismerők szerint ennél is meglepőbb, hogy nem ment el a Csekisták Napjára december 20-án, ami a kommunista terror elkövetőit, illetve a KGB utódját, az FSZB-t ünnepli. Putyinnak, mint az FSZB egykori vezetőjének a titkosszolgák számítottak a legszorosabb szövetségeinek, és a távolmaradása az ünnepségüktől (videóüzenetet azért küldött) jelzésértékűnek számít.

Putyin végül szerdán vázolta vízióját az ország jövőjéről - a Honvédelmi Minisztériumban.

Szoldatov és Borogan szerint egyértelmű az üzenet: mostantól a hadsereg és a háború a legfontosabb. „Az ország és a kormány mindent megad, amit a hadsereg kér” - mondta egyenruhás hallgatóságának, a fegyveres erők finanszírozását semmilyen korlátozás nem akadályozhatja.

photo_camera Mennyivel jobb közönség, mint a kötekedő újságírók! Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

Előző nap Putyin állami kitüntetéseket adott át a háború élharcosainak, köztük katonai bloggereknek. Ugyanezen a napon munkacsoportot hozott létre az „ukrajnai különleges műveletben résztvevők” mozgósítására és társadalmi támogatásuk növelésére, amelybe prominens háborúpárti Telegram-csatornák készítőit is meghívta.

Így ért véget Putyin legdrámaibb éve a Kremlben, amelynek végén inkább a hadsereget és az ultranacionalista bloggerek zajos csoportját öleli magához, mint a hozzá amúgy hű parlamenti képviselőket, újságírókat, titkosszolgákat - írja Szoldatov és Borogan.

Elemzésük szerint a hadsereg és a háború most az orosz vezető abszolút fixa ideája. Az, hogy a háborút támogató Telegram-csatornák ilyen szintű népszerűsítése mellett döntött, megerősíti a gyanút, hogy neki most már csak a katonai közvélemény számít. Bizonyos értelemben a hadsereg és a háborúpárti bloggerek az orosz társadalom és a közvélemény helyettesítőjévé váltak - írják. Az orosz diktátor üzenetét pedig így foglalják össze:

„A totális háború, amely februárban egy rövid, Ukrajna »nácitlanítását« célzó katonai műveletként kezdődött, hosszú háború lesz. Putyin beszédében semmilyen jel nem utalt arra, hogy mikor és hogyan ér véget, nem beszélt új célokról, hanem azt mondta, hogy ez annak a konfliktusnak a folytatása, amelyben Oroszország évszázadok óta részt vesz. Most itt az ideje, hogy az állam és az orosz nép is hozzájáruljon ehhez a háborúhoz - mondta Putyin.”

Ugyanitt hangzottak el Szergej Sojgu honvédelmi miniszter bejelentései a hadsereg reformjáról: a fegyveres erők katonáinak egyidejű létszámát 1,15 millióról 1,5 millióra emelik, valamint döntés született öt új lövész-, illetve deszantos hadosztály, valamint további tüzér- és repülős ezredek megalakításáról.

Szoldatov és Borogan szerint Putyin gesztusai új jövőképet rajzolnak fel. „Ebben az új valóságban, egy nagyon hosszú háborúval a horizonton, az elnök kijelölte az orosz társadalom szerepét: a hadseregnek kell embert és erőforrást szállítaniuk, némán. A parlamentnek, még a Kreml által engedélyezett parlamentnek is, az engedelmes médiának és minden más intézménynek, amely remélhetett volna némi függetlenséget, most mindannyiuknak meg kell találniuk a módját, hogy beilleszkedjenek ebbe az új valóságba.”