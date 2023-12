Közel két hete folyamatosan fagy Pekingben

Az időjárási feljegyzések készítésének kezdete, vagyis 1951 óta nem mértek olyan hideget Pekingben, mint amit a mostani időjárás okozott. Az elmúlt 300 órában, vagyis több mint 12 napban nem emelkedett fagypont fölé a hőmérséklet, gyakran mértek -10 fokot.

photo_camera Fotó: LI XINJUN/Xinhua via AFP

A BBC azt írja, a hideghullám Kína más tartományaiban is gondokat okoz, iskolákat kellett bezárni, de a közlekedés is sok helyen akadozik, és az energiaellátással is akadak gondok.

Hasonlóan télies az időjárás Japánban is, az ország északi részén rengeteg hó esett, a szokásosnál jóval több. Volt, ahol riasztást adtak ki, Gifu és Hokkaido prefektúrákban egy méternyi hó esett. Dél-Koreában is erősen lehűlt az idő, ott -12 fokot mértek.

A hidegbetörés egyik lehetséges oka a térségbe a sarki örvény gyengülése, ami lehetővé teszi, hogy a levegő délebbre áramoljon, mint szokott. (BBC)