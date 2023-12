Nem a levegőbe beszéltek, már be is fejezték az orosz nukleáris fegyverek szállítását Belaruszba

Vlagyimir Putyin orosz elnök még a tavasszal jelentette be, hogy taktikai nukleáris fegyvereket telepít Belaruszba, júniusban megérkeztek az első szállítmányok, mostanra pedig már be is fejeződött a telepítés.

Mindez komoly aggodalmat kelt Lengyelországban és a térség más államai, így a baltiak körében.

Alekszandr Lukasenko szerint a cél a NATO-tag Lengyelország agressziójának megfékezése. A belarusz elnök korábban azt mondta, hogy a taktikainak minősített fegyverek közül néhány háromszor erősebb, mint az USA által 1945-ben Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombák.

Putyin a telepítést tavasszal azzal indokolta, hogy azt Belarusz kérte, bár ennek sok jelentősége nincs.

A kilencvenes évek óta az első eset, hogy az oroszok nukleáris fegyvereket telepítenek az országon kívül.

A taktikai nukleáris fegyverekről a Qubit írt korábban részletesebben.

Oroszország Putyin elmondása szerint tíz darab taktikai nukleáris fegyver szállítására alkalmas repülőgépet állomásoztat Fehéroroszországban, valamint számos Iskander taktikai rakétarendszert is leszállítottak korábban, amelyek képesek nukleáris fegyverek indítására.

photo_camera Lukasenko és Putyin júliusi csúcstalálkozója Szentpéterváron Fotó: ALEXANDR DEMYANCHUK/AFP

Az Egyesült Államok korábban bírálta Putyin döntését, de közölte, hogy nem áll szándékában megváltoztatni saját álláspontját a stratégiai atomfegyverekkel kapcsolatban, és nem tekintett úgy a fejleményekre, mintha Moszkva atomfegyver bevetésére készülne.

Korábban nemcsak az USA és annak nyugati szövetségesei, de Kína is óva intett a nukleáris elemek bevetésétől az orosz-ukrán háborúban.

Lukasenko korábban már megengedte, hogy az orosz erők használják országát „különleges katonai műveleteikhez”, azaz az Ukrajna ellen vívott háborúhoz.

