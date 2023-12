Még van néhány óránk 20 vagy 41 forinttal olcsóbban tankolni

Bár hivatalosan csak december elején tette közzé a NAV, azt már hosszabb ideje tudni lehet, hogy a kormány januártól 41 forinttal emeli az üzemanyagok literenkénti jövedéki adóját, és néhány napja már azt is, hogy a Mol két részletben emeli a saját kútjain az árakat: január elsején literenként 20, majd január 15-én további 21 forinttal.

link Forrás

Azt egyelőre nem tudni, hogy a többi hálózaton, illetve a független kutakon hogyan változnak az árak, de az biztos, hogy a mostani literenként 570 forintos benzin- és 593 forintos dízelátlagárral számolva 7,2 százalékos benzináremelkedést és a dízel 6,9 százalékos drágulását jelenti a teljes adóemelés. A 20 forintos áremelés pedig 3,3-3,5 százalékot.

Az ATV szombat esti híradójában a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke azt mondta: sok múlik majd azon, hogy milyen lesz a Mol nagykereskedelmi árképzése, de ha az lehetővé teszi, akkor szeretnének ők is két lépésben árat emelni. A Shell azt válaszolta az ATV-nek, hogy az adóemelést a szabályozásnak megfelelően, a piaci trendek figyelembevételével hajtják végre.

photo_camera Benzinkúti életkép egy nappal a 480 forintos hatósági benzinár feloldása előtt, 2022 decemberében

Fotó: Bankó Gábor / 444

Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője szerint a Mol bejelentésének az volt a célja, hogy az év utolsó napjain, napján ne legyen roham a kutakon – mégsem mindegy, hogy egyik napról a másikra hány százalékkal drágul az üzemanyag. Az persze biztos, hogy most, a következő bő tíz órában még olcsóbban tankolhatunk, mint éjfél után, a kérdés csak a változás mértéke. A Holtankoljak.hu adatai alapján most a fővárosban négy kúton lehet 530 forint alatt is benzint tankolni, a legolcsóbb 521,9 forinttal egy zuglói Shell-kút (ez december 30-i ár), míg a dízelesek a Könyves Kálmán körúti MobilPetrol-kúton 558,9 forintért tankolhatnak, legalábbis a december 28-i adatok szerint.