Az év végén a kínai BYD már több elektromos autót adott el, mint a Tesla

2023 negyedik negyedévében a Teslának 484 ezer autót sikerült eladnia, míg a Szegeden is gyárat építő kínai BYD 526 ezer járművet értékesített ugyanebben az időszakban. Pedig elvileg a Tesla eredményei is jobban alakultak a vártnál. Éves szinten még mindig a Tesla adott el több autót (1,81 milliót), de a teljesen elektromos BYD-okból is elment 1,58 millió.

photo_camera Fotó: KOJI NAKAYAMA/The Yomiuri Shimbun via AFP

A Financial Times megjegyezte, hogy míg korábban a kínai autógyártó a belföldi piacon terjeszkedett, most nyitott az európai piacok felé. A lap szerint az utolsó negyedév megnyerése jól mutatja, hogy az amerikai, európai, japán és koreai autógyártók milyen nehezen alkalmazkodnak az olcsóbb elektromos járművek iránti igényekhez.