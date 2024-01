A csodagyerek Littlernek még várnia kell, zseniális játékkal nyerte a dartsvébét a nagy esélyes Luke Humphries

A 2024-es PDC dartsvilágbajnokság döntője előtt egyvalami biztos volt: az, hogy új bajnokot avatnak, a most is versenybe szálló volt győztesek ugyanis mind kihullottak a torna korábbi szakaszaiban. Ezzel együtt a fináléba egyfelől az esemény, másfelől a szezon legjobb formában lévő játékosa került be. A 28 éves Luke Humphries 2023-ban három major tornát is behúzott, kivételes teljesítményével a világranglista harmadik helyére lépett előre, így a legnagyobb esélyesnek tartották sokan.

photo_camera Luke Humphries és Luke Littler a 2024-es PDC dartsvilágbajnokság döntőjében, 2024. január 3-án Fotó: Andy Rain/MTI/MTVA

Ami ellenfelét, a vb-n debütáló Luke Littlert illeti, a 16 éves kamasz magán a tornán csinált hihetetlen meccseket. Miként az elődöntők után is írtam, 5-ből 3-szor hozott példátlan, 105 fölötti körátlagot, végtelenül meggyőző volt, egyetlen ellenfele sem tudta zavarba hozni. Humphriest ehhez képest igen, másodjára kis híján kiesett a német Ricardo Pietreczkóval szemben, majd Joe Cullent is csak döntőt szett döntő legben múlta felül. A negyed- és az elődöntőben mindazonáltal már ellenállhatatlan volt, Dave Chisnallt 5-1-re, Scott Williamset 6-0-ra intézte el.

A döntő pontosan olyan színvonalas játékot hozott, amilyet várhattunk, az első szettet Humphries vitte el, a másodikat Littler, 1-1 után 2-2 következett, minden játszmában brékeltek a győztesek. Az ötödikben már érvényesítette a kezdését Littler, sőt a hatodikat is behúzta, elment 4-2-re.

Ilyen hátrányból még senki sem volt képes visszajönni ellene, ám Humphries igen, nem utolsó sorban azzal, hogy számolatlanul hajigálta a 180-as köröket (23-mal zárt végül), jó néhány 100-as fölötti kiszállót is összerakott, köztük egy maximális 170-est (ilyenje Littlernek is lett), kiszállózásának átlaga 40 százalék fölé ment, a teljes körátlaga 103,67-nél állapodott meg. Ez elmaradt az elődöntős 108,74-től (ami a legmagasabb volt az idei világbajnokságon), de elegendőnek bizonyult, minthogy a rengeteg triplamentes kört produkáló Littler „csak” 101,13-at hozott.

A lényeg: 2-4 után Luke Humphries sorozatban 5 szettet nyert meg, 6-4-es vezetése után a 11. játszmában 2-2-re álltak a legeket tekintve, ekkor Littler hibái nyomán három meccsnyílhoz jutott dupla 8-ra, a másodikat bedobta, 7-4-re nyert, így:

Littlernek tehát nem sikerült megnyernie élete első vb-jét – ezzel az általa az elődöntőben legyőzött Rob Cross nyomdokaiba léphetett volna, minden idők messze legfiatalabb bajnokaként –, de hogy nagy jövő várhat erre a 17. életévét a napokban betöltő gyerekre, az legalábbis valószínű. Érdemes lesz figyelni, mit mutat az új idényben, amikor már sokkal jobban szem előtt lesz, mint amennyire eddig volt. Egyelőre a 31. helyre ugrott a világranglistán, és nyilván ott lesz minden nagy versenyen, várhatóan a Bajnokok Ligája-sorozatban is.

Humphries pedig nemcsak világbajnok lett, hanem világranglista-első is, és ha úgy folytatja, ahogy a vébét befejezte, akkor neki sem ez lesz az egyetlen diadala a sportág messze legfontosabb versenyén – meg hát egyebütt sem.