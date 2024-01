Megfosztaná Orbánt a szavazati jogától az Európai Tanácsban egy finn EP-képviselő

Aláírásgyűjtésbe kezdett Petri Sarvamaa finn kereszténydemokrata európai parlamenti képviselő, mert szeretné elérni, hogy az uniós kormányok vonják meg a szavazati jogot Magyarországtól a döntéshozó Európai Tanácsban - írja a Népszava.

A lap információi szerint a finn politikus az EP elnökének, Roberta Metsolának címzett levelében, amelyhez képviselőtársai támogatását kéri, azt javasolja, hogy a törvényhozó testület határozatban szólítsa fel az Európai Bizottságot vagy a tagállamokból álló Európai Tanácsot annak megállapítására, hogy Magyarországon súlyosan és tartósan sérülnek-e az uniós értékek. Amennyiben a válasz az lenne, hogy igen, az értékelés azt eredményezheti, hogy az Orbán-kormánnyal szemben évekkel ezelőtt indított és előre nem nagyon mozduló hetes cikkelyes eljárás keretében a kormányok felfüggesztik Magyarország tagsággal járó egyes jogait, például a szavazati jogát az uniós intézményekben.

Sarvamaa levelében leszögezi: szükség van az eljárás következő szakaszainak aktiválására az Európai Unió értékeinek védelme érdekében. Nyilatkozatában, amelyet a Népszava szemlézett, úgy fogalmaz:

„Az EU döntéshozatali gépezete egyszerűen elakadt Orbán Viktor miatt. Az egyetlen módja annak, hogy működőképessé tegyük, ha megfosztjuk Orbánt a Tanácsban a szavazati jogától. Ugyanakkor megmutatjuk, hogy az EU-ban nem lehet zsarolni.” Az aláírásgyűjtés hétfőn kezdődött, és péntekig várják a képviselők csatlakozását.

A Népszava szerint Sarvamaa akciója egyben azt is érzékelteti, mennyire valószerűtlennek ítélik Brüsszelben, hogy júliustól átmenetileg Orbán Viktor legyen az uniós országok állam- és kormányfőiből álló Európai Tanács elnöke.

Ennek lehetősége akkor merült fel, amikor kiderült, hogy Charles Michel, az Európai Tanács elnöke jelölteti magát a júniusi európai parlamenti választásokon. Ám ha Michelt ténylegesen meg is választják, és az uniós vezetők addig nem tudnak dönteni a megüresedett tanácsi poszton az utódjáról, a soros elnökséget ellátó ország vezetője bonyolítaná az Európai Tanács ügyeit, vagyis ő töltené be az elnöki feladatokat. És mivel júliustól a soros elnökséget Magyarország viszi, értelemszerűen így Orbán Viktorra szállna az Európai Tanács irányítása. Ezzel a forgatókönyvvel kapcsolatban azonban még Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke is „stratégiai nyugalomra” intett mindenkit.

photo_camera Orbán Viktor gyanakodva pillant Charles Michel kezére 2023. októberében.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

Mindenesetre a Népszava azt írja: sajtóbeszámolók szerint a legtöbb tagállam számára elképzelhetetlen, hogy az EU egyik legfontosabb intézményét akár néhány hónapig is az „európai bajkeverő” magyar kormányfő vezesse.



via Népszava