Krausz Gábor nem mert Bécs belvárosában sétálni, annyira durva ott a helyzet

Interjút adott a Mandinernek Krausz Gábor séf, Tóth Gabi volt férje. Krausz a politikai kérdések elől sem ugrott el, így beszélt migrációról, családpolitikáról és az izraeli-palesztin háborúról is. De Kubatov Gábort is megdicsérte.

Krausz érezhetően nem tartozik az elbizonytalanítható Fidesz-szavazók táborába. A családbarát kormányzásról szóló kérdésre ugyanis olyan választ adott, amilyet egy fideszes politikus is megirigyelne.

Szerinte nem lehet vitatni a tényt, hogy az előző 13 évben rengeteg segítséget kaptak a magyar családok. Ezt a mindennapjaiban is tapasztalja, és a környezetében is érzékeli. Azt látja, hogy akik korábban csak egy gyermeket terveztek, most másodikat, sőt harmadikat is vállalnak a támogatásoknak köszönhetően.

„Ezek az intézkedések mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ki­számíthatóbban, biztonságosabban tudjanak tervezni a családok" - vonta le a következtetést, mielőtt dicséretesnek nevezte a kormány politikai hozzáállását.

Krausz a migrációval kapcsolatban Lázár János ikonikus 2018-as sétáját idézte meg, amikor úgy kezdte válaszát, hogy:

„most voltam Bécsben, ahogy látom, elég durva a helyzet."

Majd elmondta, hogy Bécs ma már cseppet sem hasonlít arra a városra, ami gyerekkorában volt. A hiteles tájékoztatás érdekében Krausz még azt is bevallotta, hogy nem mert sétálni Bécs belvárosában, olyan drámaiak az állapotok.

Az izraeli-palesztin háborúval kapcsolatban a zsidó származású Krausz azt mondta, felfoghatatlannak tartja, hogy egy terrortámadás után palesztin zászlót lengető tömegek vonulnak az európai nagyvárosokban.

Szerinte azért nem lép fel senki sem ellenük, mert rengeteg különböző kultúrájú embert engedtünk be Európába, és most mindenki jóemberkedik.

„Itthon legalább biztonságban vagyunk, remélhetőleg még hosszú ideig" - tette hozzá.

Végül kedvenc focicsapatáról, a Ferencvárosról is beszélt. Szerinte ég és föld a különbség az 1990-es évek Fradija és a mostani csapat között. A klub az utóbbi több mint tíz évben nyugati színvonalú lett.

Krausz szerint Kubatov Gábor Fradi-elnök olyan jó munkát végzett, hogy míg korábban sírva ment haza a meccsekről, ma már örömmel teszi ugyanezt. Hithű fradistává vált.

A gazdag antiszemita hagyományokkal rendelkező Fradi megváltozásában kételkedőket pedig egy kikezdhetetlen bizonyítékkal nyugtatta meg: