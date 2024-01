A külföldi turistáktól belépődíjat szednek az isztambuli Hagia Sophiában

A külföldi turisták mostantól csak belépődíj ellenében léphetnek be az isztambuli Hagia Sophia nagymecsetbe.

A 2020-ban mecsetté nyilvánított épület bejáratánál ezentúl külön sorba kell állniuk a külföldi látogatóknak, illetve azoknak, akik imádkozni mennek. A török kulturális és idegenforgalmi minisztérium közlése szerint a belépődíj 25 euró. A belépődíjat minden előzetes hírverés nélkül, váratlanul vezették be. Az AFP úgy tudja, hogy a külföldi állampolgárságú muszlim zarándokok is kötelesek belépődíjat fizetni.

A Hagia Sophia eredetileg bizánci építésű ortodox bazilika volt, majd Konstantinápoly oszmán kézre kerülése után mecsetként használták 1934-ig. Azt követően – a Török Köztársaság alapítójának, Musztafa Kemal Atatürknek az utasítására – múzeummá alakították, 2020 nyarán pedig Recep Tayyip Erdogan török elnök elrendelte az épület nagymecsetté nyilvánítását.

photo_camera Az isztambuli Hagia Sophia nevű, bizánci építésű egykori ortodox bazilika, a késő ókori építészet utolsó jelentős alkotása. Fotó: Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency via AFP

Az utóbbi években a turisták a muszlim hívekkel együtt léphettek be a mecset belső terébe. Míg a hívek továbbra is a korábbi bejáratokat használhatják, a látogatók mostantól egy galériáról csodálhatják meg az épületet. Az új intézkedések értelmében ezentúl idegenvezetők sem kísérhetnek be csoportokat, ehelyett fülhallgatókat vehetnek igénybe az érdeklődők.

Mehmet Nuri Ersoy kulturális miniszter azt mondta: a Hagia Sophia nagymecset célja mindenekelőtt az, hogy helyet adjon az imádkozásnak. A turisták pedig elkerülhetetlenül zajosak, és akaratukon kívül is megzavarják a hívek imáját és nyugalmát.

Az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárság vezetőjének vagy a Lidl joghurtos papírján lévő kereszt eltüntetése ellen kiálló Németh Szilárdnak alighanem dolga lenne ezzel, amint megvédték a kínai keresztényeket. (via MTI)