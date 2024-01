A tavaszi ülésszakban sincs napirenden a svéd NATO-csatlakozás jóváhagyása

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes benyújtotta Kövér László házelnöknek a kormány 2024-es tavaszi parlamenti ülésszakra szóló jogalkotási programját, amiben összesen 18 törvényjavaslat/módosítás szerepel, írja az atv.hu.

A svéd NATO-csatlakozás jóváhagyása továbbra sincs a tervek között. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter január elején egy finn lapnak azt mondta, „az országgyűlés egyes tagjainak kétségei és aggodalmai” miatt nem ratifikáltuk eddig a csatlakozást, pedig az Egyesült Államok is sürgeti már a kormányt.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A jogalkotási programban szerepel többek között

a vízközmű-szolgáltatásról szóló törvénymódosítás,

igazságügyi tárgyú törvénymódosítások,

a külföldi bizonyítványok és oklevelek hazai elismerése,

a 2025-ös központi költségvetés elfogadása



és az EU-s minimálbérről szóló törvényjavaslat is.



A költségvetésre a javaslatot a pénzügyminiszter áprilisban nyújtja majd be, a parlament pedig júniusban szavazhatja meg. Ez a eddigi évekhez képest korainak számít, jellemzően júliusban szavazott az Országgyűlés, de a június 9-i választások miatt most előbbre hozták a zárószavazást. Az európai uniós minimálbérről szóló törvényjavaslatot Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter tárcája nyújtja be áprilisban, a parlament májusban szavazhatja meg.