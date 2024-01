Aggasztó, ahogy Azerbajdzsán megoldott egy régóta húzódó konfliktust

Megelégszik-e az azeri elnök azzal, hogy tavaly ősszel katonai erővel zárt le egy százezrek menekülésével járó, befagyott konfliktust?

Ilham Alijev – aki katonai egyenruhában ellátogatott Hegyi-Karabah elfoglalt fővárosába, felvonta az azeri zászlót és bakancsban látványosan végiggyalogolt a hegyi-karabahi örmény zászlón – nyíltan büszkélkedik azzal, hogy katonai eszközökkel is lehet békét teremteni.

Nem igazán megnyugtató, hogy Alijev a szomszédos Örmény Köztársaság egészét „Nyugat-Azerbajdzsánnak", Jerevánt pedig „történelmileg” azeri földnek tekinti.

A második világháború után kialakult kétpólusú világrendben a biztonságot két nagy katonai tömb szolgáltatta – a NATO és a Varsói Szerződés. A negyven éven át húzódó hidegháború a berlini fal leomlásával, a két Németország egyesülésével, a szocialista tábor összeomlásával, a közép-európai rendszerváltásokkal, végül pedig a Szovjetunió felbomlásával és új országok létrejöttével ért véget.



Hideg helyett langyos béke

Formálisan a hidegháborúnak nem volt győztese. Zbigniew Brzeziński lengyel származású amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó úgy fogalmazott, hogy a hidegháború „langyos békével” ért véget, ellentétben a „hideg békével”, amely általában a forró háborút követi. Nem történt kapituláció, mint 1918-ban Compiègne-ben, amivel véget értek a harcok az antant és utolsó ellenfele, Németország között, vagy 1945-ben Reims-ben, amikor Németország feltétel nélkül megadta magát a nyugati szövetségeseknek (majd pedig a szovjeteknek Berlinben).

Egészen a hidegháború végéig a politikában ismeretlen kifejezés volt a „befagyasztott konfliktus". Nemzetközi dokumentumokban azóta sem gyakori, de a politikusok és a szakértők széles körben használják a területi vitákra, elsősorban a posztszovjet konfliktusokra: a Moldovához tartozó Transznyisztria, az Azerbajdzsánhoz tartozó Hegyi-Karabah, valamint a Grúziához tartozó Dél-Oszétia és Abházia esetében. Ezek a területek „befagyasztott konfliktus” állapotában álltak azokkal a posztszovjet országokkal, amelyek névleges fennhatósága alá tartoznak. A világ nagy része nem ismerte el ezeket a területi változásokat, így a de jure státusuk nem változott.

A többnyire „nincs béke, nincs háború” status quo lehetővé tette a szeparatista rezsimek megszilárdulását, ösztönözve azok független államszerű struktúrákká való átalakulását, amelyek mindazonáltal nem tudnak meglenni a külső támogató nélkül, és időnként pedig forró háborús konfliktusok törnek ki.

Oroszország akkor tett lépéseket a békefolyamat kiépítésére, amikor megbizonyosodott arról, hogy teljes ellenőrzést tud szerezni mind a szeparatista régió, mind az állam felett, amelyhez formálisan tartozott. A szeparatista területeknek van néhány közös jellemzője, ilyen az orosz nyelvű többség vagy kisebbség, az anyaországhoz hű csoportok, valamint orosz katonai támaszpontok jelenléte.

Sztálin gerjesztette, Gorbacsov levette a fedőt

Valamennyi fenti konfliktus a sztálini korszak szovjet nemzetiségi politikájában gyökerezik. Mesterséges határokat húztak, amelyek etnikai csoportokat osztottak szét, illetve helyeztek különböző csoportokat közös határok közé. Egyes esetekben egész népcsoportokat erőszakkal Szibériába vagy Közép-Ázsiába telepítettek át, ahonnan csak Sztálin halála után, vagy még később térhettek haza. A politika célja ezzel a nacionalista és etnikai kötődések gyengítése és a multinacionális szovjet állam iránti lojalitás erősítése volt. A gorbacsovi reformok az 1980-as évek második felében úgymond leemelték a fedőt a régóta fennálló konfliktusokról, anélkül, hogy lett volna terv a békés konfliktuskezelésre.

A Hegyi-Karabah körüli konfliktus volt az első, a leghosszabb és a legvéresebb az etnikai/szeparatista konfliktusok közül. Az 1922-ben alapított Szovjetunióban 1923-ban hozták létre az Azerbajdzsán Szovjet Szocialista Köztársaságon belül a Hegyi-Karabah Autonóm Területet, amely lakosságának 95 százaléka örmény volt. Hegyi-Karabah regionális törvényhozása 1988-ban kinyilvánította szándékát, hogy csatlakozni kíván a vele határos Örmény Szovjet Szocialista Köztársasághoz. 1991-ben, amikor Azerbajdzsán és Örményország is elnyerte függetlenségét, Hegyi-Karabah is kikiáltotta a magáét. A két ország között háború tört ki a régióért (első hegyi-karabahi háború), amelynek mintegy harmincezer halottja, és többszázezer menekültje volt.

1994-ben Oroszország közvetítésével tűzszünet jött létre, az Azerbajdzsánba ékelődő Hegyi-Karabah pedig de facto függetlenné vált, de jure azonban továbbra is Azerbajdzsánhoz tartozott, illetve nagy mértékben függött az Örményországgal fennálló szoros gazdasági, politikai és katonai kapcsolatoktól. A háború idején Hegyi-Karabahból és a hét környező járásból több mint 700 ezer azerbajdzsán nemzetiségű embert űztek el, Azerbajdzsánból pedig 300–500 ezer etnikai örményt.

photo_camera A 2020 előtti állapot Fotó: AFP/444

Hegyi-Karabah és a hét határ menti azeri járás de facto függetlensége 2020-ig tartott, amikor Baku katonai erővel visszaszerezte az elvesztett területek nagy részét. A 44 napos (második hegyi-karabahi) háború végén háromoldalú tűzszüneti nyilatkozatot írtak alá, amely 2025-ig orosz békefenntartók Hegyi-Karabahban való állomásoztatását és a Lacini-folyosó – a Hegyi-Karabahot Örményországgal összekötő egyetlen út – ellenőrzését írta elő. 2022. december 12-től Azerbajdzsán lezárta a Lacini-folyosót, ami a személyek és áruk mozgásának szinte teljes megszűnéséhez vezetett. Először az élelmiszerekből, gyógyszerekből, üzemanyagból, egyéb alapvető fontosságú árukból fogyott ki a régió, majd Azerbajdzsán elzárta a régiót Örményországból eredő áram- és gázellátásától is.

2023. szeptember 19-20-án az azerbajdzsán hadsereg ún. „terrorelhárító műveletet” indított Hegyi-Karabah ellen (harmadik hegyi-karabahi háború). Azerbajdzsán szeptember 24-én megnyitotta a Lancini-folyosót, ami megindította az emberek pánikszerű menekülését. Rövid idő alatt mindenüket hátrahagyva több mint 100 ezer ember hagyta el Hegyi-Karabahot, amivel a régió gyakorlatilag elnéptelenedett. Az emberek félelemben és pánikban hagyták el otthonaikat, amit rendkívüli mértékben táplált a 2020-as háború utáni blokád alatt az azeri erők által elkövetett atrocitások emléke, beleértve a civilek megölését és megkínzását. Idősek és súlyos betegek, valamint olyanok maradtak, akik nem akartak vagy nem tudtak elmenni.

photo_camera Szétlőtt autók Sztepanakertben. Fotó: SIRANUSH SARGSYAN/PAN PHOTO/via REUTERS

A szeptember 19-20-i beavatkozás során az azeriek megöltek orosz békefenntartókat is. Bár Alijev azeri elnök bocsánatot kért az orosz elnöktől, valójában a támadással megalázta az orosz hatalmat a régióban.

Örményország tagja a keleti NATO-ként emlegetett, Oroszország uralta Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének, Azerbajdzsán viszont nem. Oroszország rossz néven vette, hogy Örményország még a fenti áron sem kért abból, hogy Oroszország megvédje, így a Kreml abban bízott, hogy Örményországban élő kiábrándult karabahi örmények az ellenzék javára növelik az elégedetlenséget a kormánnyal szemben. Az azeri támadás utáni tüntetések azonban gyorsan lecsillapodtak, október 3-án pedig, Oroszország nyomása és fenyegetései ellenére, az örmény parlament elsöprő többséggel megszavazta a Nemzetközi Büntetőbíróságot alapító Római Statútum ratifikálását. Ez újabb megerősítése Örményország nyugatbarát választásának, ráadásul egy rendkívül éles helyzetben megtett lépés. (Zárójelben jegyezzük meg, hogy a statútumot Magyarország 2001-ben ratifikálta, de mind a mai napig nem hirdette ki.)

A fentiek mellett a szomszédok közül Grúziát erősen traumatizálják saját befagyott konfliktuszónái, az emiatti orosz függés és az ukrajnai orosz beavatkozás pedig egyre inkább polarizálja a belpolitikát, Örményország erős gazdasági függését Oroszországtól Törökország vagy Irán enyhíthetné, de előbbi Azerbajdzsán szövetségese, utóbbit pedig az örmények nem kockáztathatják meg, ha fenn akarják tartani a szövetséget a Nyugattal.

A konfliktusban COVID-19-világjárványnak is jutott szerep, mégpedig igen sajátos. 2020-ban Hegyi-Karabah lerohanását megelőzően Azerbajdzsán a pandémiára hivatkozással lezárta az azeri–grúz szárazföldi határt, amit 2023. augusztus 24-én ismételten meghosszabbított „a koronavírus (COVID-19) fertőzés terjedésének megakadályozása és a lehetséges következmények enyhítésére irányuló intézkedések megtétele céljából”.

Az azeri hadsereg láthatóan nem félt a járványtól, a lakosságot pedig megvédte – a lehetséges határok közül az azeri–grúz szakaszon. Azerbajdzsán már 2023. szeptember 20-án bejelentette, hogy kész Hegyi-Karabah reintegrációs terve, amit október 2-án, egy nappal azután hoztak nyilvánosságra, hogy a karabahi örmények tömeges elvándorlása ténylegesen véget ért. Ilham Alijev azeri elnök október 15-én katonai egyenruhában ellátogatott Sztepanakertbe (új nevén Hankendi), Hegyi-Karabah fővárosába, felvonta az azeri zászlót és bakancsban látványosan végiggyalogolt a hegyi-karabahi örmény zászlón.

photo_camera Alijev megcsókolja a korábbi nevén Sztepanakert, új nevén Hankendi városban felvont azeri zászlót Fotó: HANDOUT/AFP

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter november 24-én Facebook oldalán közétett videóban büszkén jelentette be azeri hivatalosságok előtt, hogy Magyarország is részt vesz az újjáépítésben, lehetővé téve 5-6 ezer ember visszatérését. A kérdés, hogy vajon kikre gondolt, miután így folytatta: „És mi

mindannyian tudjuk, hogy egyikőjük sem akarta elhagyni azt a helyet, ahol önök és családjaik éltek. És bár hosszú, túl hosszú idő után most a történelem visszaadja önöknek azt, amit elvettek önöktől.”

Hozzátette: „Mi, magyarok békeszerető emberek vagyunk, és tudjuk, hogy mindannyian békeszerető emberek vagytok.”

Békeháború

Egy 2023. december elején Bakuban rendezett konferencián Ilham Alijev azeri elnök külföldi vendégekkel tárgyalva ezt nem így látta: „Hogyan lehet katonai eszközökkel békét teremteni? (…) Bebizonyítottuk, hogy van katonai megoldás a konfliktusra. Tehát a konfliktus megoldódott."

A befagyott konfliktuszónák körül időre-időre kirobbanó háborúk és különösen az orosz–ukrán háború okozta instabilitás arra mutat rá, hogy nincs alternatívája a befagyott konfliktuszónák felszámolásának, ha a háborúkat nem akarjuk még inkább kiterjeszteni. Ám Azerbajdzsán eljárása éppen nem az, amit aggodalom nélkül lehet szemlélni.

Alijev 2003-as hatalomra kerülése óta olyan azeri nemzeti identitást erőltet, amely egy másik nemzet, az örmény mint ellenség negatív képén alapul. Szerinte az Örmény Köztársaság egésze „Nyugat-Azerbajdzsán", Jerevánt „történelmileg” azeri földnek tekinti.

Nemcsak az a kérdés, hogy vajon az elmenekült örmények visszamehetnek-e valaha Hegyi-Karabahba, hanem az is, hogy a hegyi-karabahi de facto függetlenség felszámolásával Azerbajdzsán vajon megelégszik-e, amivel biztosította a regionális biztonságot.

(A szerző a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa)