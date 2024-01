Pornómódban is kukkolja a felhasználókat a Google, amit most már be is kell vallania

facebook twitter tumblr linkedin Megváltoztatják azt az üzenetet, amit a Chrome böngésző felhasználói látnak akkor, ha inkognitó- vagy pornómódba kapcsolnak. A cég azért kényszerül erre, mert három amerikai magánember még 2020-ban beperelte amiatt, hogy igazából akkor is valós időben gyűjtik tovább a netezők adatait és kötik össze azokat a profiljukkal, amikor a felhasználók azt hiszik, hogy inkognitó módba kapcsolva mentesültek ettől. A Google és a felperesek nemrég bejelentették, hogy peren kívül megállapodnak, feltehető, hogy ennek része a mostani változtatás. Ez egyelőre még nem jelent meg magában a Chrome böngészőben, de a Chrome Canary nevű verziójában már új szöveg fogadja a júzereket. (A Canary a böngésző legfrissebb, az új stabil kiadás megjelenése előtt már elérhető, az új funkciókat már tartalmazó, de még nem teljesen készre csiszolt verziója.) A Canaryban olvasható, átfogalmazott figyelmeztetés a mostanihoz hasonlóan azzal kezdődik, hogy inkognitó módba kapcsoltál, ami arra jó, hogy a készülék további használói ne lássák, milyen oldalakat nyitottál meg. De a szöveg utána explicite kimondja, hogy ez nem változtat azon, ahogyan a meglátogatott oldalak begyűjtik az adataidat, ideértve magát a Google-t is. Vagyis kimondják, hogy inkognitó módban a Google és a külsős oldalak is ugyanúgy figyelik és feljegyzik az online aktivitásodat. Vagyis az inkognitó mód tényleg csak arra jó, hogy az ugyanazt a gépet használó kollégád ne láthassa, hogy egész nap törpelókritikus fórumokat olvasgatsz. Várható, hogy rövidesen ugyanezt a figyelmeztetést olvashatják a normál Chrome használói is. (via Wired) böngésző adatkezelés google chrome inkognito mód