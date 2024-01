A svéd külügyminiszter nem lát okot arra, hogy Magyarországon tárgyaljanak a NATO-csatlakozásról

A svéd külügyminiszter, Tobias Billström nem lát okot arra, hogy Magyarországgal tárgyaljon Svédország NATO-csatlakozásáról, reagált a külügyminiszter arra, hogy Orbán Viktor meghívta Ulf Kristersson svéd miniszterelnököt.

A svéd közmédia, az Expressen híre szerint, melyet a Telex is szemlézett, a svéd külügyminiszter úgy nyilatkozott:

„Amit természetesen remélünk, az az, hogy Magyarország mielőbb ratifikálja a NATO-tagságot.” Ugyanakkor hozzátette, hogy végig kell gondolniuk a meghívást, elemzik a levél tartalmát.

Orbán Viktor kedden hívta egyelőre még dátum nélküli magyarországi látogatásra Ulf Kristerssont, Svédország miniszterelnökét. Havasi Bertalan miniszterelnök sajtófőnöke arról is tájékoztatott, hogy a kormányfői tárgyalások témája a meghívólevél szerint: Svédország NATO-csatlakozása lesz, valamint a magyar-svéd kétoldalú kapcsolatok erősítése a kölcsönös bizalom elmélyítésével. Svédország még a finnekkel együtt adta be NATO-csatlakozási kérelmét az orosz–ukrán háború kitörése után. Finnországot áprilisban fel is vették, de a svéd csatlakozás jóváhagyását Törökország és Magyarország azóta is halogatta. Tavaly februárban Orbán Viktor magyar miniszterelnök arra kérte a Fidesz kihelyezett frakcióülésén párttársait, hogy támogassák a svéd és a finn NATO-csatlakozást, ám kérése nem talált egyetértő fülekre.

Az azóta eltelt lassan egy évben főként Szijjártó Péter külügyminiszterre hárult a feladat, hogy indokot keressen a svéd NATO-csatlakozás blokkolására, ilyen volt például ősszel az, amikor levelet írt Tobias Billström svéd külügyminiszternek, amelyben jelezte: továbbra sem sima ügy a NATO-csatlakozásuk támogatása. Szijjártó a levélben azt a tananyagként megjelölt 2019-es videót hozza fel akadályként, ami a NER kevésbé elegáns húzásaival szemlélteti a magyar demokrácia hanyatlását, például a Népszabadság bezárásával és a CEU elkergetésével.

Szijjártó aztán decemberben már azt ígérte Brüsszelben, nem Magyarország lesz az utolsó, aki ratifikálja a csatlakozást, az események azonban eléggé felpörögtek, Törökország ugyanis január 22-én jelezte: akár már a héten jóváhagyhatja Svédország NATO-tagságát a török parlament.