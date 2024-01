Orbán Viktor hirtelen meghívta a svéd miniszterelnököt, a NATO-csatlakozás is szóba kerül majd

Talán sokan emlékeznek még arra a meglehetősen szokatlan jelenségre, amikor tavaly februárban Orbán Viktor magyar miniszterelnök arra kérte a Fidesz kihelyezett frakcióülésén párttársait, hogy támogassák a svéd és a finn NATO-csatlakozást, ám kérése nem talált egyetértő fülekre.

Svédország még a finnekkel együtt adta be NATO-csatlakozási kérelmét az orosz–ukrán háború kitörése után. Finnországot áprilisban fel is vették, de a svéd csatlakozás jóváhagyását Törökország és Magyarország azóta is halogatta.

Ahogy arról Kocsis Máté is beszámolt, a tavaly februári ülésen „komoly vita” alakult ki Orbán Viktor javaslatát hallva, ugyanis állítólag „[t]öbben kifogásolták, hogy ezeknek az országoknak a politikusai az elmúlt években durván, alaptalanul, sokszor közönséges módon sértegették Magyarországot, most pedig szívességet kérnek”.

Az azóta eltelt lassan egy évben főként Szijjártó Péter külügyminiszterre hárult a feladat, hogy indokot keressen a svéd NATO-csatlakozás blokkolására, ilyen volt például ősszel az, amikor levelet írt Tobias Billström svéd külügyminiszternek, amelyben jelezte: továbbra sem sima ügy a NATO-csatlakozásuk támogatása. Szijjártó a levélben azt a tananyagként megjelölt 2019-es videót hozza fel akadályként, ami a NER kevésbé elegáns húzásaival szemlélteti a magyar demokrácia hanyatlását, például a Népszabadság bezárásával és a CEU elkergetésével.

„Önök sürgetik az országgyűlési képviselőinket, hogy ratifikálják az Önök NATO-csatlakozását, miközben továbbra is azzal vádolják őket, hogy lerombolták a magyarországi demokráciát. Ez az ellentmondás most még inkább kiéleződött, és egy cseppet sem segíti az Ön folyamatos követelésének teljesítését. Azt remélem, hogy ezt végre komolyan figyelembe veszik” - írta akkor külügyminiszterünk.



Szijjártó aztán decemberben már azt ígérte Brüsszelben, nem Magyarország lesz az utolsó, aki ratifikálja a csatlakozást, az események azonban eléggé felpörögtek, Törökország ugyanis január 22-én jelezte: akár már a héten jóváhagyhatja Svédország NATO-tagságát a török parlament.

Így viszont össze kell kapnia magát Magyarországnak is, meg is jelent ma (azaz január 23-án) az MTI-n a közlemény, miszerint Orbán Viktor magyarországi látogatásra hívta meg Ulf Kristerssont, Svédország miniszterelnökét.

photo_camera Ez még egy korábbi kézfogás, Orbán Viktor kormányfő (b) és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az Európai Politikai Közösség (EPC) harmadik csúcstalálkozóján találkozott Granadában 2023. október 5-én.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke arról is tájékoztatott, hogy a kormányfői tárgyalások témája a meghívólevél szerint Svédország NATO-csatlakozása lesz, valamint a magyar-svéd kétoldalú kapcsolatok erősítése a kölcsönös bizalom elmélyítésével. Ha ratifikálják, Svédország várhatóan több száz katonát küldene Lettország Oroszországhoz közel eső részére, hogy megerősítse az ottani NATO-jelenlétet.



