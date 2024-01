Bayer Zsoltot annak nyilas, majd ÁVH-s nagyapján keresztül próbálja megérteni Ungváry Krisztián

Ungváry Krisztián történész levéltári dokumentumokra alapozva közölt videót Bayer Zsolt élethazugságairól, nagyapjának nyilas és ÁVH-s múltjáról. A történész szerint így közelebb kerülhetünk a publicista megértéséhez.

Gyimes Károly, Bayer anyai nagyapja Ungváry levéltári kutatásai alapján már a II. világháború előtt aktív tagja és szervezője volt a nyilas pártnak Kiskőrösön, írja a Telex. Bayer is elismerte, hogy a holokauszt idején nagyapja gettóorvosként dolgozott, ám arról nem beszélt, hogy

Gyimes tanította be testüregi, így például hüvelyi motozásra a kiskőrösi gettó személyzetét. Ez a holokauszt idején kizárólag Magyarországon elterjedt, gumikesztyűt és fertőtlenítőt is mellőző szokás nem volt kötelező, mégis alkalmazták.

„Miért is van, az, amit olyan sokszor látunk nála és eszmetársainál, hogy most mi jövünk, és nekünk dolgok járnak, budai ingatlan, ez az, amaz” – Ungváry szerint a sértettség a társadalmi traumákkal magyarázható, „magam is azt gondolom, hogy az embert mégiscsak determinálja a történelmi környezete”, mondja.

Gyimes 1937-ben a kiskőrösi nyilas párt egyik fő alapítója volt, családja szélsőjobboldaliként volt ismert. Gettóorvosi múltjáról Bayer két forrás alapján szokott mesélni, melyek Ungváry szerint egy gettórendőrtől és egy, a gettót soha nem látogató embertől származnak.

Bayer korábban azt emelte ki, hogy nagyapja embereket mentett, és mégis meghurcolta az ÁVH, végül pedig négy hálás zsidó mentette ki az Andrássy út 60.-ból – ez azonban Ungváry szerint nem fedi a valóságot.

Az ötvenes években Gyimes önként jelentkezett besúgónak. Nem tudni meddig, de 1953-tól 1961-ig biztosan írt jelentéseket, melyekről Bayer korábban azt mondta, neutrális jellegűek voltak. Ungváry szerint bár Gyimes tartótisztjei valóban nem mindig voltak elégedettek, az adatok szerint évi 40 találkozó is volt, ami jóval meghaladja az átlagot.